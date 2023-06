La lettera dell’ex internato mai risarcito per la detenzione 

Il 27 giugno 1964 Antonio Secci aveva inviato al ministero del Tesoro una richiesta di indennizzo per essere stato internato nei lager tedeschi durante la Seconda guerra mondiale. Da Roma risposero soltanto nel 1984, quando l’ex soldato di Triei era morto già da sei anni. Effetti della burocrazia tiranna e delle lungaggini della macchina amministrativa. Il 2 giugno il prefetto di Nuoro, Giancarlo Dionisi, ha consegnato ai familiari la medaglia d’onore alla memoria. «Un risarcimento morale dovuto alla sua memoria», racconta Aldo Secci, uno dei figli dell’ex soldato, in passato sindaco di Triei e dirigente scolastico. Nel 1964 Antonio Secci scrisse una lettera al Ministero in cui raccontava la su esperienza al fronte. «Come ex deportato della Germania nazista chiedo di poter beneficiare delle provvidenze per gli ex deportati della Germania Federale di Bonn per indennizzo». Antonio Secci, che era nato il 26 aprile 1916, combatteva come artigliere con la 231esima Batteria Contraerea ed era stato catturato a Rodi, in Grecia, dopo l’8 settembre 1943. «Dopo tre giorni di combattimenti - scrisse nella sua lettera al Ministero - in seguito al tradimento dei comandanti ci fecero consegnare le armi ai tedeschi che ci spedirono subito in Germania». L’8 maggio 1945 venne liberato dai russi e lasciò così il campo di concentramento di Zittau, nel sud-est della Sassonia. Poi, il 15 agosto successivo, raggiunse Vienna e in seguito rientrò a casa dalla moglie e i figli. Ma di indennizzi, che gli sarebbero spettati di diritto, neanche l’ombra. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA