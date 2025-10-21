La lettera che Nicola non ha potuto scrivere 

Un fiume di dolore, lacrime e silenzio hanno accompagnato ieri il feretro di Nicola Atzori, il ventenne tragicamente scomparso nella notte tra sabato e domenica nei pressi di Nughedu Santa Vittoria in un incidente stradale. Uno schianto che ha spezzato una giovane vita e lasciato un vuoto incolmabile. Centinaia di persone si sono strette ai familiari, a iniziare dai tre amici che viaggiavano con lui quella notte. Feriti nel corpo ma ancora di più nell’anima, hanno voluto stringersi attorno alla bara dell’amico che non c’è più.

Commozione

Padre Paolo Contini, durante la messa, è arrivato al cuore di tutti in un clima di profonda commozione. Il sacerdote ha raccontato con emozione la visita a casa di Mattia, il ragazzo che era alla guida dell’auto. «Da sacerdote, ma anche da uomo – ha detto - ho ricevuto una testimonianza non facile da dimenticare». In quella casa nonostante il dolore, c’erano anche i genitori di Nicola, il papà Augusto, mamma Greca e la sorella Marika arrivati per abbracciare, consolare e sostenere Mattia nella sua disperazione. Un gesto di amore che ha lasciato un segno profondo. Poi, con voce ferma e dolce, ha letto una lettera che Nicola, se avesse potuto, avrebbe voluto scrivere per questo momento di addio. Un messaggio di gratitudine e ringraziamento ai genitori, alla sorella, ai parenti, agli amici, a tutti coloro che gli hanno voluto bene. «Un ragazzo che ho conosciuto nel suo lavoro di cameriere – ha sottolineato padre Paolo - gentile nei modi, rispettoso e corretto. Il suo sorriso è il dono che ci lascia in eredità e che dovremo sempre ricordare». E dopo aver benedetto la salma, il parroco ha rivolto un severo monito a quanti, nascosti dietro una tastiera, scrivono e giudicano senza sapere. «Nessuno degli occupanti aveva bevuto o fatto uso di sostanze. È stato un incidente» ha quasi gridato il parroco, difendendo la verità e la dignità di tutti i ragazzi coinvolti in questa tragedia.

L’addio

In cimitero una delle parti più toccanti del rito funebre, con i tanti ragazzi uniti nel dolore e la maglia del Basket Ghilarza adagiata sulla bara, come un ultimo abbraccio. Nicola riposerà, a pochi metri dalla tomba di Gabriele Pinna e, a un centinaio di metri da quella di Riccardo Licheri. Tre giovani vite spezzate troppo presto, ma che nel dolore hanno trasmesso tanto amore.

RIPRODUZIONE RISERVATA