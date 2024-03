La Leonardo vince e spera 

La Leonardo vince a Pistoia e tiene vive le speranze playoff. Nella ventitreesima giornata di Serie A2 Élite, la quart’ultima della stagione regolare, i cagliaritani tornano alla vittoria con un bel 5-2 sulla Nuova Comauto grazie alle doppiette di Guti e Dos Santos e il venticinquesimo gol in campionato di Siddi.

La partita

Non è stata una gara semplice, nonostante l’avversario ultimo in classifica fosse già matematicamente retrocesso. La squadra di Petruso sblocca il match in avvio con il gol di Guti al 2'. Al 12' il pareggio dei padroni di casa con Melani. A poco meno di due minuti dall'intervallo è Dos Santos a riportare in vantaggio la Leo. Dopo appena 55 secondi della ripresa, è ancora Dos Santos a siglare il 3-1. Immediata la risposta toscana con Ruiz Gea. Lo Stesso Ruiz Gea viene però espulso per doppio giallo al 9'. Ne approfittano i cagliaritani allungando sul 4-2 con Siddi in superiorità numerica al 10'. Al 13' il sigillo finale di Guti, che chiude i conti sul 5-2. La Leonardo sale così a quota 33 punti in classifica, a tre lunghezze di distanza dal quinto posto occupato dal Città di Mestre e restando in piena corsa per i playoff.

Sestu

In Serie A2, il Sestu Città Mediterranea vince all'ultimo respiro per 5-4 in trasferta sul Futsal Cornedo. Dopo il vantaggio iniziale di Zini per i padroni di casa, la squadra di Casu reagisce e chiude il primo tempo avanti 3-1 con De Felice, Coni e Atzeni. Nella ripresa il Cornedo rientra in partita con Maric. Dopo il 4-2 di Atzeni, i veneti trovano due reti in due minuti con Zini e Fahimi. Il match sembra essere destinato a chiudersi in parità, ma a tre secondi dalla fine Girardi di testa insacca in rete il gol del 5-4. Il Sestu conquista una vittoria preziosa che vale il secondo posto solitario nel girone A e avvicina la squadra ai playoff con sole due partite da giocare per chiudere la regular season.

RIPRODUZIONE RISERVATA