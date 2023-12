la leonardo sa solo vincere 

La Leonardo vince ancora e guadagna il pass per la Coppa Italia di A2 Élite. Nell’undicesima giornata di campionato, la formazione cagliaritana supera 4-0 in trasferta la Fenice Veneziamestre grazie alla doppietta di Siddi e i gol di Ennas e Acco. Primo tempo bloccato sullo 0-0 fino all'ultimo secondo quando Riccardo Siddi trova il vantaggio per la Leo al termine di una serie di ribattute nell'area di rigore di casa. Nella ripresa raddoppia lo stesso Siddi al 12' sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Non passa neanche un minuto e Siddi da bomber diventa uomo assist per il 3-0 di Guti. Il triplo vantaggio costringe la Fenice Veneziamestre a rischiare il portiere di movimento, ben difeso e punito dalla Leonardo con il 4-0 di Matteo Ennas, che intercetta palla sul possesso avversario e a porta vuota direttamente dalla propria metà campo chiude la partita. Per la squadra di Petruso si tratta del secondo successo consecutivo senza prendere gol. Con due giornate d'anticipo rispetto alla fine del girone d'andata, la formazione cagliaritanta è anche matematicamente qualificata agli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie A2 Élite. Un'ulteriore soddisfazione in una stagione arancionera già da incornicare.

Serie A2

Arriva la prima vittoria casalinga del Sestu Città Mediterranea. Nell'anticipo della nona giornata di Serie A2, la squadra allenata da Casu batte 2-1 il Futsal Cornedo, si allontana dalla zona playout e sale al quarto posto di una classifica ancora molto corta. Il primo tempo a Sestu si chiude a reti bianche. Nella ripresa è Girardi a portare in vantaggio i padroni di casa dopo tre minuti e mezzo. Il raddoppio al 6' con Monetto. La partita però resta in equilibrio anche per il gol di Maric che permette al Futsal Cornedo di accorciare. Agli ospiti non basta l'assalto finale col portiere di movimento. Il Sestu può festeggiare la prima vittoria interna.

RIPRODUZIONE RISERVATA