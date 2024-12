La Leonardo raggiunta nel finale 

La Leonardo chiude il 2024 con un pareggio. Nella dodicesima giornata di Serie A2 Élite, la squadra di Petruso si fa raggiungere sul 2-2 dal Futsal Cesena al PalaConi. Il punto interrompe la striscia negativa di sconfitte consecutive, ma resta l’amaro in bocca per la rimonta subita e per le due espulsioni che hanno condizionato il finale.

La partita

La Leonardo inizia la gara nel migliore dei modi. Passano appena 54 secondi e Marco Tidu, su assist di Filippo Monti, trova il vantaggio. Al 13’ è lo stesso Monti a segnare il raddoppio: il classe 2005 recupera palla nella propria metà campo, guida il contropiede centralmente e con il mancino al limite dell’area batte Montalto per il 2-0. Il punteggio resta congelato per tutto il primo tempo e fino agli ultimi cinque minuti di gara.

Il Futsal Cesena, per provare ad accorciare le distanze, schiera il portiere di movimento che al 35’ porta al gol di Dentini su invito di Gardelli. L’episodio che indirizza però il match arriva poco meno di un minuto dopo, quando Marcio Garcia entra in contrasto con Butturini: per gli arbitri è fallo e conseguente secondo cartellino giallo per l’argentino. La Leonardo difende bene l’inferiorità numerica, anche se alla fine si deve arrendere al 37’: Manuel Erbì respinge il tiro di Gardelli, ma non può nulla sul tap-in ravvicinato del solito Dentini, che firma la doppietta personale per il 2-2. La successiva parità numerica dura però pochissimo, con la Leo che non ha neanche il tempo di provare a ritornare in vantaggio: al 38’ infatti gli arbitri espellono anche Rodrigo Acco per un intervento falloso su Dentini. Negli ultimi due minuti di gara, il Cesena non riesce a concretizzare nuovamente la superiorità e alla fine le squadre si accontentano del 2-2.

La classifica

La Leonardo chiude l’anno solare al quartultimo posto nella classifica del girone A di A2 Élite a quota 10 punti, con il primo pareggio della stagione arrivato dopo sei sconfitte consecutive. L’11 gennaio si riparte con l’ultima giornata del girone di ritorno sul campo del Saints Milano, ultimo con 4 punti.

Serie B

La Serie A e la A2 Élite sono stati gli unici campionati nazionali di calcio a 5 a scendere in campo dopo il Natale. A riposo le sei formazioni sarde di B. La ripresa è in programma a gennaio per sabato 11 con Alghero e Monastir che ospiteranno nel girone A rispettivamente Varese e Cardano ‘91. Nel girone E, trasferta contro lo United Pomezia per il Quartu e sfida casalinga per la San Sebastiano Ussana contro il Mirafin. Riposano Jasnagora ed Elmas, che rientreranno direttamente il 18 gennaio.