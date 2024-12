La leonardo piange ancora 

Perde ancora la Leonardo in serie A2 élite. Al PalaConi i cagliaritani sono stati sconfitti per 6-1 dall’Olympia Rovereto, incassando così la quinta sconfitta consecutiva in campionato.

La partita

Lo 0-0 aveva resistito fino agli ultimi minuti del primo tempo. L’episodio che sblocca il match arriva al 15’: sugli sviluppi del calcio d’angolo per l’Olympia Rovereto, Zeggani calcia dalla distanza, ma sulla respinta di Erbì è Thyago Monteiro a ribadire in rete per l’1-0.

Raddoppio

Nella ripresa sono ancora gli ospiti a trovare la via della rete. Al 23’, dopo un pallone recuperato a centrocampo da Thyago Monteiro, è nuovamente Zeggani ad impensierire Erbì da lontano e sulla respinta corta è fin troppo facile per Fasanelli appoggiare in porta il pallone del raddoppio.

Portiere di movimento

La Leonardo sceglie di giocarsi da presto la carta del portiere di movimento, alla ricerca di un gol che riaprirebbe la sfida ma che fatica ad arrivare. Il pallino del gioco passa agli arancioneri senza esiti positivi: al 31’ Garcia tenta il tiro dalla distanza, il portiere Veronesi però blocca in due tempi e approfittando della porta cagliaritana sguarnita riesce a segnare il 3-0 dalla propria area di rigore. È un gol che fa male, perché dopo appena dieci secondi dalla battuta del calcio d’inizio, l’Olympia Rovereto cala addirittura il poker con Zeggani che questa volta riesce a segnare direttamente, punendo il ritardo nel cambio portiere della Leonardo dopo un pallone perso. Tony Petruso è costretto così al time-out per provare a scuotere i suoi. Gli arancioneri insistono con il portiere di movimento, ma al 35’ sono ancora gli ospiti a colpire con il 5-0 realizzato da Moufakir, sempre a porta vuota. Poco dopo è Acco a segnare il gol della bandiera per la Leo, quando ormai è troppo tardi. A ventidue secondi dalla sirena, Onzaca sigla il definitivo 6-1 che mette la parola fine alla gara.