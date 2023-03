La Leonardo perde in trasferta 

Scontro diretto amaro per la Leonardo. Nella ventiseiesima giornata di Serie A2, i cagliaritani perdono 3-0 sul campo del Pordenone e scivolano fuori dalla zona playoff per la prima volta in questa stagione. Gara bloccata sullo 0-0 sino al 17' della ripresa, quando Martinez porta avanti il Pordenone. Negli ultimi minuti chiude i conti Koren con la trasformazione di due tiri liberi che condannano la Leo. In mezzo anche l'espulsione per doppia ammonizione di Siddi.

Serie B

Vince solo il C'è Chi Ciak di Serramanna tra le sarde di Serie B. La squadra di Gian Marco Serra, grazie al 10-7 interno sul Pavia, ha potuto festeggiare anche la salvezza matematica con quattro giornate d’anticipo. Gara sempre in equilibrio a Serramanna, con il C'è Chi Ciak che passa avanti con Curreli. Dopo il 3-1 del Pavia, rispondono Vaccargiu con una doppietta e Arrais per il nuovo vantaggio dei locali, mentre Setti porta sul 6-3 i suoi con un'altra doppietta. Il Pavia torna a farsi sotto, Curreli allunga sul 7-5, mentre Setti e Arrais firmano il 9-6. L'ultima parola è del portiere Putzulu che sigla il definitivo 10-7.

Sconfitte

La sconfitta del Pavia permette all'Industrial Point Cagliari di restare a un punto di distanza dai rivali per la salvezza nonostante la sconfitta. Al PalaCus i rossoblù sono stati battuti 4-3 dal Real Five Rho e restano in ultima posizione. In gol per la formazione di Perra sono andati Atzeni e Cossu con una doppietta. Nulla da fare per il Sestu Città Mediterranea, impegnato sul campo della capolista Avis Isola. La squadra di Mura è stata battuta 8-5 nonostante le reti di Sanna, Casu, Cau, Bringas e Coni. Sul campo del Videoton Crema, l'Elmas ha perso invece 5-0. Non ha giocato la Jasnagora che osservava il turno di riposo.

