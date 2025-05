La Leonardo non può ancora festeggiare   

Per festeggiare la salvezza in Serie A2 Élite la Leonardo deve ancora aspettare. Si deciderà tutto nell’ultima giornata di campionato, ma nel frattempo i cagliaritani hanno mantenuto il vantaggio in classifica sulla zona calda grazie al pareggio per 2-2 sul campo del Futsal Cesena. Merito della rimonta arancionera, arrivata con i gol segnati da Acco e Fratini nel secondo tempo.

Al Carisport di Cesena, il primo tempo si era infatti chiuso in favore dei padroni di casa, passati in vantaggio al 12’ con il tiro dalla distanza di Christian Gardelli sugli sviluppi di un calcio d’angolo che non ha lasciato scampo ad Erbì. Nella ripresa, arriva quasi immediato il 2-0 firmato da Francesco Dentini, che recupera palla a centrocampo e si invola in contropiede, dopo neanche tre minuti di secondo tempo, per il raddoppio bianconero.

La risposta

Inevitabile la reazione della Leonardo, considerando anche i risultati degli altri campi che rischiavano di compromettere la corsa salvezza. Il palo nega il pareggio a Garcia. Dall’altra parte è Jamicic a trovare un doppio legno che evita invece il 3-0. Al 7’ i cagliaritani riescono finalmente ad accorciare direttamente con la punizione ben calciata da Rodrigo Acco, vedendo così premiati i propri sforzi con la rete del 2-1.

Per rientrare in gara, la Leo rischia anche il portiere di movimento. Una mossa che paga i suoi frutti a poco più di tre minuti dalla sirena finale. Al 17’ è infatti proprio Jacopo Fratini, il giocatore scelto per indossare la maglia da portiere di movimento, a impattare con la rete del 2-2. Il numero 10, sul giro palla arancionero, riesce da dentro l’area di rigore a deviare di testa il pallone messo dentro centralmente da Acco e che inganna Nardino.Con il risultato in parità, la squadra di Petruso insiste comunque con il power-play per provare a strappare la vittoria, ma il portiere di casa compie un miracolo sul possibile sorpasso di Monti, servito da Fratini. Al Carisport la gara tra Futsal Cesena e Leonardo termina così sul punteggio di 2-2.

Sfida salvezza

Le sconfitte di Modena Cavezzo, per 5-1 sul campo del Maccan Prata, e dell’Olimpia Verona, battuto 7-3 in casa dal Pordenone, consentono alla formazione cagliaritana di evitare quantomeno la retrocessione diretta. Per non disputare il playout e festeggiare la salvezza al termine della regular season bisognerà invece aspettare sabato, quando, per l’ultima giornata del girone A di A2 Élite, la Leonardo ospiterà i Saints Milano al PalaConi (calcio d’inizio ore 15) in un autentico dentro o fuori.

Nel weekend, i lombardi hanno pareggiato 3-3 in casa contro lo Sporting Altamarca, restando così a un punto di distanza dai cagliaritani e lasciando tutto aperto. Per evitare il sorpasso in classifica e lo spareggio salvezza contro la terzultima del girone B, alla squadra di Tony Petruso basterebbe anche un pareggio.

Due sardi promossi in A

Nella penultima giornata del campionato di Serie A2 Élite, arriva la matematica promozione in Serie A del Saviatesta Mantova. Decisivo il 4-1 sul campo del Lecco. Tra i protagonisti anche due sardi: il centrale Yoann Valdes e il portiere Lorenzo Deidda, che hanno festeggiato in campo con la bandiera dei Quattro Mori.

RIPRODUZIONE RISERVATA