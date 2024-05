La Leonardo conquista la semifinale 

La Leonardo è in semifinale playoff di Serie A2 Élite. Dopo il 2-0 dell’andata in casa, i cagliaritani si ripetono in Liguria, superando 5-3 la CDM Futsal e avvicinandosi alla Serie A.

Era stata la Leonardo a passare in vantaggio anche nella gara di ritorno al Palasport di Campo Ligure.

Sblocca il punteggio Pusceddu dopo due minuti e mezzo in contropiede. Al 6’ il pareggio di Ortisi per la CDM, che al 13’ va sul 2-1 con Foti. Nella ripresa ci pensa Guti a rimettere sui binari giusti la partita con il pareggio al 2’ sugli sviluppi di un corner, mentre al 5’ è Dos Santos in contropiede a portare addirittura sul 3-2 la Leo. I liguri rispondono schierando il portiere di movimento che porta alla rete di Da Silva, che sigla il 3-3 al 14’. Nel finale però è Acco a segnare ancora per i cagliaritani con una doppietta a porta vuota dalla propria area di rigore per chiudere di fatto i conti della doppia sfida. La squadra di Petruso vince così anche in trasferta e avanza al turno successivo dei playoff di A2 Élite. Ora tra la Leonardo e la storica promozione in Serie A restano tre partite: la doppia sfida per la semifinale contro il Pordenone (l’andata sabato al PalaConi) e l’eventuale finalissima del 1° giugno in gara secca contro la vincente dell’altra semifinale tra Città di Melilli e Vitulano Drugstore Manfredonia.

Quartu

Non potevano iniziare meglio i playoff nazionali di Serie C1 per il Quartu. La squadra di Diana fa valere il fattore campo e supera a Elmas 10-4 il Rho Futsal nel match d’andata del primo turno degli spareggi che mettono in palio la Serie B. Protagonisti Rafinha con un poker e Cau con una tripletta. A segno anche Costa, Serginho e Mascia. Il ritorno in Lombardia è in programma il 25 maggio con il Quartu che punta fortemente alla terza promozione in tre anni.

Femminile

La Mediterranea vince 4-3 l’andata degli spareggi promozione per la Serie A contro la Roma. Al PalaConi la solita Mendes porta avanti le cagliaritane. Il raddoppio è di Privitera che trova il 3-0 anche su calcio di rigore. Dopo il 3-1 ospite, Gasparini allunga, ma le romane non ci stanno e con due reti nel finale tengono aperto il discorso in vista del ritorno di domenica. Nei playoff di Serie B femminile, la Jasnagora perde 5-2 in casa del Pero e viene eliminata. Alla squadra allenata da Argento non bastano i gol di Saraniti e Orgiu per l’impresa in Lombardia, chiudendo così la propria stagione.

