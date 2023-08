La Leonardo comincia in casa col Pordenone 

Dal 30 settembre si fa sul serio. Le quindici squadre sarde iscritte ai campionati nazionali di calcio a 5 - dieci nel maschile e cinque nel femminile - hanno finalmente in mano il calendario della nuova stagione. La prima a scendere in campo sarà la Leonardo sabato 30 settembre per l’esordio in Serie A2 Élite. Il primo avversario dei cagliaritani, inseriti nel girone A, sarà il Pordenone in casa, mentre la ventiseiesima e ultima giornata di regular season sarà contro il Modena Cavezzo, sempre in casa. Il campionato del Sestu Città Mediterranea nel girone A di Serie A2 prenderà il via sabato 14 ottobre con la trasferta contro Canottieri Belluno. Ultimo impegno il 13 aprile in Lombardia sul campo del Videoton Crema.

Serie B

Inizierà il 14 ottobre anche il campionato di Serie B delle otto sarde. Unica eccezione il neopromosso Futsal Alghero, che osserverà il turno di riposo e dovrà attendere al 21 ottobre per fare il proprio esordio. Per quanto riguarda la prima giornata delle altre due isolane del girone A, il C’è Chi Ciak affronterà in trasferta l’Energy Saving Futsal, mentre il Sardinia Futsal sfiderà in casa il Futsal Fucsia Nizza. Nel girone B, il Monastir, ricevuto l’ok della Figc per la ricollocazione in B, ospiterà il Miti Vicinalis. Nel girone E si partirà con il derby tra la Jasnagora e l’Elmas. Il Domus Chia giocherà in casa contro l’Spqv Velletri, il Città di Cagliari farà visita allo United Pomezia.

Femminile

Domenica 15 ottobre sarà il turno delle cinque sarde di Serie B femminile, divise in due raggruppamenti. Nel girone A, sarà subito derby tra l’Athena Sassari e la Jasnagora, mentre la Mediterranea riceverà il Bagnolo. Nel girone B, primo turno casalingo per l’Arzachena contro il Real Gryphus. Trasferta contro il Perugia per lo Shardana Futsal.

RIPRODUZIONE RISERVATA