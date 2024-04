La Leonardo centra i playoff  

La Leonardo è nei playoff di Serie A2 Élite. Continua il sogno della squadra di Tony Petruso, che completa un finale di stagione regolare perfetto con il 10-5 interno sul Modena Cavezzo. Serviva la vittoria per non dipendere dai risultati degli altri campi e alla fine vittoria è stata. La Leo termina il campionato al quarto posto in classifica con la miglior difesa del girone A. Il grande protagonista della festa del PalaConi è stato Riccardo Siddi, autore di cinque reti e che ha chiuso al secondo posto nella classifica marcatori del girone con 33 centri.

La partita

La prima metà di gara tra Leonardo e Modena Cavezzo è equilibrata. Sbloccano il match i padroni di casa, che vanno sul 2-0 con la doppietta di Dos Santos nei primi 6' di gioco. Gli emiliani rispondono con Aieta e Dudu Costa. Dopo poco più di 10 secondi dal 2-2 ospite, arriva il 3-2 di Guti. Nel finale di frazione si scatena Siddi, con quattro gol che permettono alla Leo di andare all'intervallo sul 7-2. A inizio ripresa è ancora Siddi a segnare con la quinta rete personale. Il Modena accorcia con El Madi, ma Idda e Guti chiudono la pratica. Solo nel finale Dudu Costa e Cuomo trovano altri due gol per gli ospiti. Al PalaConi finisce 10-5 con la festa della Leonardo per la qualificazione ai playoff che mettono in palio la promozione in Serie A. Ai quarti di finale gli arancioneri affronteranno la CDM Futsal.

Playoff Sestu

Buona la prima per il Sestu Città Mediterranea nei playoff di A2. Nel match d’andata del primo turno contro il Milano, la squadra di Casu si è imposta per 6-3 in casa. I rossoblù vanno avanti 3-0 nel primo tempo con la doppietta di Girardi e il gol di Coni. Le due reti di Monetto e quella di Atzeni firmano l'allungo nella ripresa sul 6-0 per il Sestu. Il Milano riesce a trovare nel finale di gara tre reti con Peverini e Renan (doppietta) in vista della partita di ritorno in Lombardia.