La Leonardo cade ancora 

Domenica amara per la Leonardo. Nella settima giornata di serie A2 Élite, i cagliaritani perdono 5-2 al PalaFranchetti di Mestre, in Veneto, sul campo della MestreFenice.

La partita

Che sarebbe stata una gara complicata lo si è capito forse fin da subito. Alla MestreFenice bastano appena 20 secondi per sbloccare il punteggio con Gonzalo Pires su assist di Vailati. La Leonardo però non molla e trova al 5' il gol dell'1-1 con Diego Demurtas, che dalla sinistra supera Di Odoardo. Tuttavia il pari dura pochissimo. Non c'è neanche il tempo di esultare: appena quarantadue secondi dopo, infatti, i padroni di casa tornano avanti con Alexandre Maltauro, che in girata supera Erbì per il 2-1. Al 15' il tris dei veneti, ancora con Gonzalo Pires, dopo uno scambio con Vailati. Nonostante le difficoltà, la squadra di Petruso resta sempre in gara, accorciando con la conclusione dalla distanza di Rodrigo Acco al 18'. Negli spogliatoi le squadre tornano così sul 3-2. Il punteggio non cambia per più di metà ripresa. Arriva al 33' il gol che probabilmente taglia le gambe alla Leo e chiude la partita, nuovamente con Maltauro che realizza il 4-2 sul secondo palo. Lo stesso Maltauro segna poi la tripletta personale e il definitivo 5-2 a poco meno di due minuti e mezzo dalla sirena finale. La Leonardo ritorna così in Sardegna senza punti.

La prossima sfida

Per la squadra allenata da Petruso si tratta della seconda sconfitta consecutiva dopo quella del turno infrasettimanale contro il Saviatesta Mantova, che mercoledì scorso si è imposto al PalaConi per 3-2. Gli impegni ravvicinati si sono fatti sentire per gli arancioneri, che ora si devono preparare per la prossima sfida. Sabato a Cagliari arriva il Lecco, che in classifica ha un punto in più rispetto alla Leonardo ed è reduce dal ko per 5-1 incassato in casa dallo Sporting Altamarca.

