La Leonardo cade a Milano   

Sconfitta esterna per la Leonardo in Serie A2, battuta 5-2 dal Milano. I due derby sardi di Serie B vanno alla Jasnagora, con il 7-4 sul Sestu Città Mediterranea, e al C’è Chi Ciak, con il 6-2 in rimonta sull'Elmas.

Leonardo

Seconda sconfitta consecutiva per la Leonardo in A2, battuta 5-2 dal Milano. Ennas e Guti portano avanti i cagliaritani dopo il vantaggio dei locali di Pozzi. Il primo tempo però si chiude sul 2-2 per l’autorete di Demurtas. Il Milano la sblocca a inizio ripresa con Peverini e nel finale chiude i conti sul 5-2 ancora con Peverini e Santagati.

Derby alla Jasna

Al PalaConi la Jasna vince il derby di Serie B contro il Sestu Città Mediterranea secondo in classifica per 7-4. Primo tempo chiuso sull’1-1 con il vantaggio di Ruzzu per i cagliaritani e il pari ospite di Monetto. Nella ripresa avanti il Sestu con Monetto. La doppietta di Spanu, invece, ribalta il match per la Jasna. I campidanesi impattano con Cau, ma è ancora Spanu a siglare il 4-3. Nel finale il Sestu ci prova col portiere di movimento ed è punito dai gol di Ruggiu e Piaz. Lai accorcia, mentre Ruzzu chiude i conti sulla sirena con il definitivo 7-4.

Rimonta C’è Chi Ciak

Nell'altro derby di B giocato a Serramanna il C’è Chi Ciak si è imposto 6-2 sull’Elmas. Avanti i gialloneri con Corrias e Garau. Nel mezzo il C’è Chi Ciak perde il portiere Spiga per espulsione ma il giovane Muscas non lo fa rimpiangere. Setti accorcia prima dell’intervallo. Nella ripresa ribaltano completamente il match Cuel, autore di una tripletta, e le reti di Setti e Marini, che consegnano il successo alla formazione di Serramanna.

Cagliari ultimo

Senza tre squalificati, l’Industrial Point Cagliari perde 3-1 in casa contro il Castellamonte e resta ultimo in classifica a pari punti col Pavia. Ai rossoblù non è bastata la rete di Ghobrani per rientrare in partita.