La Leonardo beffata nel finale 

La Leonardo perde 2-1 sul campo della Fenice Venezia Mestre nel posticipo di Serie A2. I cagliaritani sono stati beffati a 6 secondi dalla sirena dal gol di Baloira. Il primo tempo aveva visto i padroni di casa sbloccare il match con Persec. Nella ripresa il pareggio di Demurtas. Negli ultimi due minuti piovono cartellini rossi: espulsi Dos Santos e Acco nella Leo e Persec nella Fenice. Poi il gol di Baloira che condanna alla sconfitta la squadra di Petruso proprio allo scadere.

Serie B

Il Sestu Città Mediterranea rinvia la festa promozione. In casa contro il Cardano ‘91 la squadra di Mario Mura non va oltre l’1-1, con Angelo Casu a rispondere al vantaggio ospite. Per la Serie A2 matematica bisognerà attendere le prossime giornate. Pareggia anche il C’è Chi Ciak, impegnato contro il Real Five Rho. Nel 6-6 di Pero sono andati a segno Setti, Arrais e Cuel, autori di una doppietta a testa. Giovedì si era giocato il derby tra Jasnagora e Industrial Point Cagliari, terminato sul 3-3. Cagliari avanti 2-1 a fine primo tempo con Ghobrani e Hugo, in mezzo il gol di Mattia Soro per il momentaneo pari. Nella ripresa allunga Ramon sul 3-1, ma la Jasna nel finale strappa il pari con le reti di Stefano e Mattia Soro. Per il Cagliari si tratta di un punto utile per agganciare il Pavia e tenere vive le speranze salvezza.

Final Four

Sabato senza C1 ma non per questo meno attivo per il Città di Cagliari, che si è ufficialmente candidato per ospitare la Final Four della Coppa Italia di C1 in programma a fine aprile. La società di Alessandro Agus, qualificata per l’ultimo atto della competizione, si è proposta per organizzare l’evento al PalaConi che eventualmente accoglierebbe anche la Final Four della Coppa Italia di C femminile nelle stesse date del 28, 29 e 30 aprile.