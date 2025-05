La Leonardo ai playout con la Roma 

La salvezza della Leonardo passerà attraverso il playout. L’ultima giornata del girone A del campionato di Serie A2 Élite ha condannato i cagliaritani allo spareggio, dopo la sconfitta incassata nello scontro diretto contro i Saints Milano al PalaConi. I lombardi si sono imposti per 3-2, sorpassando in classifica proprio la squadra allenata da Tony Petruso, che ora dovrà vedersela contro la Roma C5, terzultima nel girone B.

La partita

La gara non era iniziata nel migliore dei modi per la Leonardo, sotto 1-0 all’intervallo per la rete segnata da Milani all’11’, favorito da un rimpallo.

Nella ripresa, bastano due minuti a Peverini per firmare il raddoppio con un colpo di tacco sull’assist di Milani. Il 2-0 potrebbe tagliare le gambe ai cagliaritani, che invece sono bravi a reagire e, dopo neanche 30 secondi, trovano il gol con Monti, che ribadisce in porta con il mancino dopo una prima conclusione di Acco murata dalla distanza. Il 2-1 riaccende la Leo, che al 29’ rimette le cose a posto: Garcia recupera palla, scambia con Monti in contropiede e poi serve a Boi sul secondo palo il pallone da spingere in rete per il 2-2. Il pari basterebbe alla squadra di Petruso per conquistare la salvezza diretta e lasciarsi dietro i Saints Milano, ma da giocare ci sono oltre dieci minuti e gli arancioneri continuano a spingere per cercare comunque il vantaggio.

Al 34’ però arriva la beffa, con il calcio di rigore fischiato agli ospiti per il contatto tra Demurtas e Caglio e trasformato da Milani per il 3-2. Atzeni e compagni ci provano in ogni modo a riacciuffare il pari, con diverse occasioni non sfruttate dagli isolani. Al 38’ viene espulso anche Boi, che rimedia il secondo giallo per simulazione e che complica l’assalto finale. La formazione di Petruso ci prova anche in inferiorità numerica, per schierare poi il portiere di movimento una volta esauriti i due minuti con l’uomo in meno. Tuttavia non basta per evitare la sconfitta.

I Saints Milano vincono 3-2 e condannano la Leonardo al playout contro la Roma, la terzultima del girone B. L’andata si disputerà sabato 24 maggio in Sardegna, il ritorno a Roma il 31 maggio, una settimana dopo. Di fatto l’ultima chiamata per restare in A2 Élite per la società arancionera, che ha vissuto una stagione non semplice e che nella corsa salvezza ha pagato anche la sconfitta a tavolino contro la CDM Futsal a causa di un ritardo aereo.

Il ct in Sardegna

Nel frattempo, domenica arriva a Cagliari Salvo Samperi, il ct della Nazionale italiana di futsal per un clinic organizzato da Quinto Uomo e dedicato agli allenatori delle società sarde. Nella parte pratica verranno coinvolti anche alcuni dei migliori giovani talenti isolani.

