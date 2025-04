La lente delle Procure sulle rinnovabili A Cagliari il coordinamento delle indagini 

Tutti gli esposti in materia di eolico e impianti rinnovabili sono finiti nella scrivania della sostituta procuratrice della Repubblica di Cagliari, Rossella Spano, titolare di una serie di inchieste – ancora senza ipotesi di reato e senza indagati – che puntano a far luce sul rispetto delle norme in materia di autorizzazioni e sulla regolarità dei progetti già approvati e attualmente in fase di realizzazione. Ci sarà dunque un’unica indagine ad ampio respiro, sovraintesa dalla Procura distrettuale antimafia, che potrà in seguito interessare gli altri uffici requirenti sardi, qualora dovessero essere formulate delle ipotesi di reato ricadenti nelle rispettive aree di competenza.

Indaga la Distrettuale

Oltre agli esposti presentati in tutte le procure sarde dal Comitato scientifico Insularità in Costituzione, già in passato anche altre associazioni e singoli cittadini avevano formalizzato segnalazioni e denunce nelle varie cancellerie penali di Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Lanusei e Tempio Pausania. Per evitare che nascessero indagini-fotocopia, con inutili e costosi doppioni, col via libera del Procuratore Generale, Luigi Patronaggio, di recente sarebbe stata condivisa la decisione di affidare tutto al procuratore distrettuale, Rodolfo Sabelli, e – a cascata – alla sostituta procuratrice Spano che già deteneva varie indagini su alcuni impianti eolici e fotovoltaici, oltre che sul Tyrrhenian Link. Tutti fascicoli nati da esposti e, almeno stando alle indiscrezioni, rimasti a “Modello 45” (ovvero senza ipotesi di reato e senza indagati) poiché al momento non sarebbero emersi profili di reato. C’è da dire, inoltre, che il vaglio sulla legittimità e il conseguente via libera ai progetti è stato quasi sempre firmato dagli uffici della Regione di Cagliari, dunque è anche normale che competenza iniziale ricadesse sulla Procura del capoluogo.

La videoconferenza

Nei giorni scorsi c’è stato il primo incontro operativo in videoconferenza tra tutti i procuratori della Sardegna, così da fare il punto sulla situazione dei vari esposti che saranno ora esaminati dalla pm Spano. Se nel corso degli accertamenti dovessero emergere delle ipotesi di reato da approfondire, a quel punto scatterà immediatamente la trasmissione degli atti per competenza territoriale. Ma per il momento, almeno sull’ipotesi di disastro ambientale paventata dal Comitato scientifico Insularità in Costituzione in merito all’imponente campagna di attivazione e realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici sul territorio sardo, il compito di avviare gli accertamenti e le verifiche resterà in capo alla Procura distrettuale. Nel vertice in videoconferenza i capi dei pm sardi avrebbero raggiunto un primo accordo sul metodo: inutile procedere con attività autonome, visto che il tema del presunto danno irreversibile è unico e richiede un approccio omogeneo.

Gli esposti

Gli ultimi esposti-denuncia presentati in ordine di tempo, come detto, sono stati quelli del Comitato scientifico insularità in Costituzione, coordinato da Maria Antonietta Mongiu e assistito, legalmente, dall’avvocata Rita Dedola. Ma alla cancelleria della Procura di Cagliari, sia di recente che anche lo scorso anno, erano già piovuti altri esposti. Uno ha riguardato il progetto dei 10 aerogeneratori alti circa 200 metri in programma a Villacidro: a presentarlo era stato il “Coordinamento Gallura contro la speculazione eolica e fotovoltaica”, affiancato dall'avvocato Michele Zuddas. Contro la stessa centrale erano stati depositati anche un esposto dell’Anfor, l’Associazione nazionale forestali presieduta da Pierino Daveri, e un altro dalle associazioni “Sardegna Pulita” di Angelo Cremone e “Donne ambiente Sardegna” di Lidia Frailis, entrambe assistite dall’avvocata Alessandra Nocco. Altra denuncia con richiesta di verifica da parte della magistratura ha riguardato il Tyrrhenian Link, il cavo sottomarino che dovrebbe collegare Sardegna, Sicilia e Campania: una super-linea da 1000 mega-watt che trasferirà sulla terraferma l'energia prodotta nelle due Isole anche da fonti rinnovabili. In questo caso, a formalizzare l’esposto, erano stati gli avvocati Giulia Lai e Paolo Pubusa per il comitati “No Tyrrhenian Link di Quartu e Selargius”.

Modello 45

Per il momento, stando alle indiscrezioni, nessuno dei fascicoli aperti con “Modello 45” sarebbe stato passato a “Modello 21”, ovvero quello che prevede ipotesi di reato e indagati. In qualche caso, invece, ci sarebbe già stata la richiesta di archiviazione, non avendo ravvisato irregolarità o violazioni delle norme penali. Le verifiche, ad ogni modo, vanno avanti senza sosta.

