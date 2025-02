La lenta risalita della Cos 

In silenzio stampa da due settimane dopo il pareggio sul campo dell’Anzio, la Cos prepara il rush finale di un campionato, la Serie D, che la vede all’ultimo posto (con l’Ilva) seppure in lenta risalita. La classifica del girone G è corta, i playout distano pochi punti mentre la salvezza diretta è lontana otto lunghezze, e la squadra sarrabese-ogliastrina sembra avere le carte in regola per recuperare.

Segnali di vita

La formazione di Sebastiano Pinna è viva. L’ha dimostrato anche domenica scorsa sul campo della capolista Cassino, pur perdendo 3-0: sino allo sfortunato autogol nel recupero del primo tempo ha giocato una gran partita sfiorando il vantaggio con Servegnini. Anche nella ripresa ci sono state diverse occasioni per raddrizzare l’incontro con lo stesso Servegnini e Pinna, e c’è stato l’episodio del possibile rigore per un fallo in area su Romano. Insomma, il risultato ha punito a dismisura gli ospiti. Tra l’altro l’allenatore deve fare i conti con tante assenze: mancano da tempo, per infortunio, Demontis, Calabrese e Sartor. Per l’ex Arzachena probabilmente la stagione è finita. Da due settimane sono out Piredda e Cabiddu. A questi si aggiungono gli squalificati. Nell’ultimo impegno contro i laziali in pratica non aveva giocatori esperti e ha dovuto utilizzare anche due fuori quota classe 2006.

Undici partite

Nelle undici giornate sotto la guida dell’ex tecnico della Ferrini, la Cos ha conquistato sedici punti di cui undici in trasferta e cinque a Tertenia. Una media di 1,454 a gara, quasi da zona playoff: la Paganese, quinta, ha una media complessiva di 1.636 punti a partita. Considerando soltanto gli incontri lontano da casa, la media è addirittura quasi di due punti a partita (1,833). Alla chiusura dei giochi mancano dodici giornate e la Cos dista quattro punti dalla zona playout, primissimo obiettivo, e otto dalla salvezza diretta. È evidente che mancano all’appello i risultati casalinghi. In tutta la stagione ne sono stati conquistati appena sei in dieci partite. Pochi. Molto meglio in trasferta, dodici in altrettante gare: da nono posto.

Il turno

Domenica in Ogliastra arriva il Guidonia Montecelio, formazione che la Cos ha incontrato anche in Coppa Italia quando vinsero i laziali ai rigori. All’andata gli avversari s’imposero per 3-1. Il tecnico Pinna potrebbe avere finalmente a disposizione Demontis e Calabrese, pur con minutaggio logicamente ridotto. Probabile un loro ingresso nella ripresa, se necessario in base all’andamento della gara.

