La lenta rinascita del parco ferito 

L’odore acre di legno bruciato aleggia ancora nell’aria. Sono trascorsi nove mesi dall’incendio che devastò gran parte della pineta di San Michele. E sul versante ovest del colle lo scenario resta desolante. Sono numerosi i pini morti (mai rimossi) che ancora giacciono tristemente al suolo. In compenso tra i tronchi anneriti sono comparse di recente centinaia di nuove piantine che spuntano orgogliosamente dalla cenere. Si tratta dei giovani pini fatti impiantare dal Comune. Ci vorranno anni prima che crescano. Ma i primi segni di rinascita della pineta sono già visibili. Accompagnati da un importante piano di rilancio dell’intero parco.

Ascensori

Data la notevole estensione dell’area, oltre 24 ettari, la manutenzione è stata affidata, con un appalto della durata di dieci anni, a due diverse ditte: Santo Stefano e Formula Ambiente. Sul fronte sicurezza, invece, il servizio di sorveglianza è curato dalla Vigilpol. Anche le telecamere sono tornate finalmente in funzione. L’unico cruccio sono i due ascensori sul lato est. Fuori servizio da anni e ripetutamente presi di mira dai vandali. Anche questo problema sarebbe peraltro in fase di risoluzione. «Il bando di gara è già stato fatto e ora si stanno valutando le offerte», si apprende dal Servizio Verde pubblico, «se non ci saranno intoppi gli ascensori torneranno operativi in autunno».

Il rogo

Era il tardo pomeriggio del 26 luglio 2023, quando il rogo si sviluppò sul versante ovest, favorito dal gran caldo e sospinto dal forte maestrale. Divorò in breve tempo diversi ettari di pineta e macchia mediterranea. Una fitta coltre di fumo si alzò in cielo, visibile da tutta la città, creando non poca apprensione. Una volta spento l’incendio, l’impianto elettrico fu riattivato nel giro di pochi giorni e anche le staccionate furono presto risistemate. Attualmente si continua a lavorare al ripristino del verde.

Un luogo vivo

Sull’altro versante, invece, il parco risulta in piena salute. I cancelli si aprono alle 5,30 e si chiudono a mezzanotte. Il punto di ristoro è operativo. I servizi igienici funzionano. Panchine, cestini porta-rifiuti e fontanelle non mancano. L’offerta include una vasta area cani, una zona fitness attrezzata per allenamenti individuali e un’area giochi per bambini con scivoli e altalene. Numerose le famiglie che, specialmente nei weekend, si ritrovano sui prati verdi per concedersi una passeggiata o un picnic. Spesso ci sono anche raduni scout e comitive di turisti stranieri. E non mancano gli sportivi. Si va in bici, sui pattini. E si gioca a pallone. Molti podisti scelgono proprio le ripide salite del colle (la cima è a 120 metri sul livello del mare) per un allenamento intensivo.

«Gli interventi sul colle», spiega il vicesindaco e assessore al Verde pubblico, Giorgio Angius, «sono finanziati con fondi del Pnrr attraverso il Ministero della Transizione ecologica». Tra San Michele e Monte Urpinu sono state messe a dimora 32mila piante: pini, ginepri, carrubi, lecci, ulivi, corbezzoli, oleandri e tante giovani palme. «Il progetto di forestazione urbana prevede la realizzazione di nuovi boschi e il recupero delle attuali aree degradate, con infoltimenti e sostituzioni». I benefici sono molteplici. «Barriera contro l’inquinamento, implementazione della fascia di impollinazione degli insetti, consolidamento dei versanti, riduzione di rischio idrogeologico e di incendi».

RIPRODUZIONE RISERVATA