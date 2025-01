La lenta e misteriosa agonia degli alberi del parco Atzeni 

«È una tristezza vedere il prato verde e gli alberi secchi». Le parole dei cittadini, che passeggiano nel parco “Sergio Atzeni” in via Pertini, raccontano più di mille analisi. La scena è surreale: alberi piantumati da pochi anni ormai ridotti a scheletri secchi, incapaci di donare ombra o vita. «Eppure - ricordano i residenti -, questi alberi erano già stati sostituiti una volta». E ora si chiedono: «Com’è possibile che si siano seccati di nuovo così in fretta?»

Il problema non è nuovo a Quartucciu. Solo un anno fa, anche i pini di via Le Serre erano stati colpiti da una misteriosa malattia: foglie rigogliose trasformate in aghi secchi e un panorama reso desolante. Allarmato dalla situazione, il Comune aveva coinvolto l’Università di Sassari per indagare sull’origine del disastro. La risposta, emersa mesi fa, è inquietante: un patogeno letale, agevolato da una siccità senza tregua, sta decimando gli alberi della zona.

Non si tratta solo della mancanza d’acqua. La vera minaccia si nasconde sottoterra, alle radici delle piante. Le analisi hanno individuato un nemico molto aggressivo: la Phytophthora, un patogeno capace di attaccare le radici più sottili, provocandone il marciume. Questo microrganismo impedisce alle piante di assorbire acqua e nutrienti, causando un progressivo disseccamento delle chiome.

Anche per gli alberi del parco Atzeni si teme la stessa sorte. L’assessore all’Ambiente Walter Caredda si limita a un commento telegrafico: «Stiamo facendo le dovute verifiche». Ma per i cittadini la risposta è insufficiente. «Questi alberi dovrebbero essere il cuore verde del nostro quartiere – sottolinea Luigi Congiu – e invece stanno diventando il simbolo di una battaglia che stiamo perdendo».La situazione del parco non è un caso isolato: lo stesso “male oscuro” sta devastando i boschi in tutta la Sardegna. La siccità estiva, mai del tutto mitigata da qualche pioggia sporadica, ha creato un terreno fertile per la diffusione del patogeno. Gli esperti continuano a monitorare e studiare il fenomeno, ma il problema sembra ancora lontano da una soluzione. Nel frattempo, il panorama di Quartucciu cambia: alberi che dovevano crescere e ombreggiare i sentieri diventano spettri vegetali.

