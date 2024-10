La lenta agonia del mercato civico 

I sogni di rilanciare il mercato civico restano per ora nel cassetto: file intere di serrande chiuse sia nel piano interrato sia in quello superiore, box abbandonati e altri in procinto di esserlo. Per un nuovo operatore che si avventura nell’impresa, altri due gettano la spugna. E alla fine gli spazi lasciati vuoti da una ventina di postazioni chiuse (delle diverse tipologie commerciali) certificano una lenta agonia del mercato che sopravvive, è chiaro, ma in una dimensione ridotta.

Chi resiste

Attualmente sono una quarantina gli operatori che resistono nella struttura di piazza Ciusa: l’impianto ha senza dubbio ricevuto anche di recente interventi di sistemazione ma il gran salto annunciato da venti anni resta (per ora) una narrazione vuota da campagne elettorali nonostante qualche tentativo di rilancio mai concretizzato (durante l’amministrazione Massidda ci fu anche un’inaugurazione del nuovo corso del mercato ma poi la situazione è cambiata di poco). C’è un direttivo ma non c’è mai stata autogestione e e salvo iniziative estemporanee non sono mai decollate altre forme di marketing durature. «Siamo in pochi e con interessi diversi – fa notare Alessandra Sabiu dal banco di vendita di frutta e verdura – e anche altrove, dove sono state tentate forme di gestione autonoma, sono arrivati fallimenti: quello che chiediamo è maggiore attenzione oltre a quanto già non si faccia». Roberta Caredda, da venti anni dietro un bancone di rivendita pane, invita a gettare lo sguardo oltre i teli che coprono serrande abbassate: «Macerie e sporcizia lasciate nei molti locali chiusi da troppo tempo: non è normale anche sel’imbiancatura della struttura avviene anche spesso». Di fronte al suo bancone sono chiuse quattro serrande su sei. Peggio va nel piano interrato storicamente dedicato al reparto ittico: «Bene le interazioni col Comune – ammette il presidente del direttivo Sergio Ciccu – e bene anche alcuni ripristini come pure la diffusione prevalente del disco orario, ma occorre fare di più: le serrande chiuse potrebbero venire concesse a costi irrisori per giornate specifiche come ad esempio il sabato pur di arricchire le presenze. Inoltre contro i furti ripetuti servono telecamere, ma non accettiamo l’idea di trasferire il settore ittico al primo piano: impossibile logisticamente perché abbiamo la centrale del ghiaccio e la nostra è una presenza consolidata». Il ricambio generazionale stenta, e lo fa notare Paolo Senis, frutta e verdura: «Fra un anno lascio, ma non vedo giovani desiderosi di subentrare, ma siamo circondati da abusivi fuori dalla struttura. Nemmeno scorgo, a parte gli annunci, concreta volontà di rilancio».

Il Comune

«Stiamo lavorando alle manutenzioni e al servizio pulizie che entro fine anno riaffidiamo con nuovo criteri di efficienza ed economicità – precisa l’assessore al Commercio Michele Stivaletta – investiremo quote consistenti di fondi destinati alle città medie e lavoriamo a un nuovo logo per insegne, locandine e buste».

