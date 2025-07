La lenta agonia del calcio in città 

In città il calcio non è di casa. Anche il campo sportivo di “Sa Cora” ha chiuso i battenti, aggiungendosi a una lunga lista di strutture ormai inutilizzabili.

L’impianto principale, quello di Is Arenas, che nella stagione 2012/2013 è stato anche la casa del Cagliari dopo aver ospitato a inizio anni Ottanta i campionati di Serie C2 del Sant’Elena, versa in stato di completo abbandono. Stessa sorte per Sa Forada, chiuso da tempo e inaccessibile. L'unico impianto al momento in funzione è quello della Ferrini Quartu, di proprietà della Chiesa.

Progetti fermi

A Flumini, dove i lavori per la realizzazione del nuovo manto in sintetico sarebbero dovuti iniziare a marzo, tutto è fermo. Il campo è circondato da erbacce, gli spalti sono inagibili e nessun cantiere è stato avviato. La società guidata da Gianfranco Piludu, che prenderà parte al prossimo campionato di Terza Categoria, si fa portavoce del malcontento: «La situazione è sempre la stessa», dichiara. «Nulla è cambiato. In questi anni siamo stati noi a mantenere in piedi la struttura. I fondi per il sintetico sono stati stanziati, ma dell’inizio dei lavori non c’è traccia. Il campo è ormai obsoleto: il terreno non drena, si creano ristagni d’acqua e quando piove, le partite vengono sospese».

Le squadre storiche

A complicare ulteriormente il quadro, la sospensione della fornitura elettrica a Sa Cora. Incerto il futuro del Quartu 2000, storica società cittadina, iscritta al fotofinish dopo che è saltata la cessione del titolo sportivo al La Salle. La squadra è totalmente da allestire e ora c’è in più il problema del campo. Intanto, la principale squadra cittadina, il Sant’Elena, iscritta al campionato di Promozione (ma potrebbe essere ripescata in Eccellenza), è da anni costretta a giocare fuori città. Nella prossima stagione potrebbe essere Settimo San Pietro ad accoglierla, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali. La scorsa stagione la squadra ha disputato le gare interne a Villa San Pietro, con costi elevati e notevoli difficoltà logistiche.

Difficoltà enormi

La mancanza di impianti agibili sta mettendo a rischio la sopravvivenza stessa delle società sportive. La situazione di totale stallo impedisce una programmazione seria e costringe molte realtà a chiudere i battenti. Quartu, città con un passato glorioso anche in Serie C, sta vivendo un momento critico sotto il profilo sportivo. La carenza di strutture adeguate incide pesantemente non solo sull’attività agonistica, ma anche sul tessuto sociale e giovanile.

Progetti e finanziamenti non mancano ma l’attesa continua ad allungarsi ed i disagi pesano sulle società: il Comune ha già ottenuto un milione dalla Regione per il restyling del campo da calcio di Is Arenas e della pista d’atletica. Poi fondi Pnrr e comunali. Ma la burocrazia continua a fare da freno con le società che rischiano il tracollo o che emigrano altrove.

RIPRODUZIONE RISERVATA