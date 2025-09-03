«La legislatura va avanti fino alla scadenza ma con un Pd più forte» 

I partiti devono scegliere «se continuare a ragionare come se la legislatura fosse compromessa, o se convincersi che il problema decadenza non esista, e che si andrà avanti anche considerata la decisione maturata dalla presidente della Regione di non doversi dimettere». Teorico di questa situazione a un bivio che interessa la politica sarda è Roberto Deriu, capogruppo del Pd in Consiglio regionale.

Che autunno sarà?

«Può essere di semina o di sperpero».

Perché sperpero?

«Se continuiamo a comportarci come se ci fosse questa fantomatica decadenza e non ci fosse altro da fare se non una campagna elettorale a tempo indeterminato, allora nessuno dei poli produrrà proposte, il governo non governerà e l’opposizione scadrà nella più bieca propaganda. Se invece ci si convince, come lo sono io, che il problema decadenza non c’è, ci sono maggiori responsabilità per tutti: il governo deve governare, la maggioranza deve proporre progetti da realizzare e la minoranza deve costruire un’alternativa seria».

Non crede che questa legislatura finirà anzitempo. Perché è così fiducioso?

«I tempi dei processi non sono compatibili, qualunque sia il loro esito, con la dichiarazione di decadenza ».

Tra poco ci sarà un avvicendamento importante nella segreteria del Pd. Che effetti avrà?

«Il Pd sarà in campo con maggior forza. Dalla fase che ci ha consegnato il congresso con due vincitori come Piero Comandini (segretario uscente ndr) e Giuseppe Meloni (presidente dell’Assemblea uscente ndr.) passiamo a una fase ancora più matura, in cui i dirigenti più importanti si affiancano alla guida del partito. Si passerà dalla troika che ha diretto finora (Comandini, Meloni e lo stesso Deriu ndr.) a un quartetto guidato da un grande direttore d’orchestra quale Silvio Lai».

Maggiore forza il Pd chiede soprattutto nel governo della sanità.

«Non è che il Pd non sia abbastanza coinvolto nella sanità, il problema è che proprio non esiste nell’attuale governance del comparto. A nessun livello. Dobbiamo venire incontro a una necessità che è stata manifestata prima di tutto dalla presidente Alessandra Todde affinché il Pd collabori anche in quel campo. Siamo noi che abbiamo rifiutato di condividere la nomina dei commissari delle aziende sanitarie perché non eravamo convinti delle soluzioni che ci proponevano».

Con la nuova segreteria targata Lai ci sarà una svolta?

«Una delle persone più esperte della politica di governo della sanità in Sardegna è Silvio Lai. Questa può essere la chiave per far rientrare il Pd nel governo della sanità e quindi per condividere la responsabilità».

E se al momento di nominare i dg delle Asl, la presidente e il M5S si comportassero come al tempo dei commissariamenti?

«Se questa volta ci sarà una discussione in maggioranza da cui scaturisca un programma di governo della sanità convincente, il Pd si assumerà le sue responsabilità assieme agli altri. Per adesso non abbiamo un accordo, ma credo che Silvio Lai possa portare le nostre proposte e che la presidente possa comporre un quadro che ci soddisfi».

Sanità a parte, quali sono gli altri campi minati per la coalizione?

«Sanità significa quasi la metà del bilancio, è l’ambito in cui i lavori praticamente non sono ancora iniziati perché ci sono differenze sul progetto, mentre in altre materie condividiamo un progetto comune ed è meno difficile andare avanti».

Tra una settimana le liste per le provinciali. Lei è un grande sostenitore del ritorno in auge degli enti intermedi. Perché?

«Io sono un grande sostenitore del rispetto della Costituzione che li prevede. Contro la Carta, prima Tremonti e a seguire Monti e Renzi hanno cercato di mettere fuori gioco le Province che sono previste come uno dei livelli di governo obbligatori della Repubblica».

A un anno e mezzo dall’inizio della legislatura quali sono i risultati concreti ottenuti?

«Si va verso l’approvazione nei tempi previsti dei documenti contabili. La finanziaria potrà partire all’inizio dell’anno e questo è un atto decisivo e rivoluzionario per l’amministrazione. In Sardegna tutto funziona perché c’è l’amministrazione che organizza tutto. Se la Regione parte in ritardo, tutto è in ritardo. Essere riusciti a far funzionare la macchina in meno di due esercizi finanziari, ci mette in una situazione più felice rispetto alle precedenti legislature».

Vede all’orizzonte un rimpasto della Giunta?

«Questo sistema elettorale prevede l’elezione diretta del presidente. Quindi è sua la responsabilità dell’assetto del governo. Se si vuole essere molto vicini all’Assemblea e ai partiti sostenitori, allora bisogna essere disponibili a un quadro flessibile. Se invece si vuol essere più fedeli allo spirito della legge presidenziale, allora il governo resta separato dal Consiglio e gli assessori devono avere la fiducia della presidente e non dell’Assemblea».

Sta per insediarsi la commissione speciale per l’attuazione dello Statuto. Tra le altre cose, si discuterà della riforma della Regione e del sistema assessoriale.

«Io sono per il semi presidenzialismo. Vorrei un presidente della Regione eletto direttamente che si limitasse a nominare la Giunta senza presiederla. Questo ci porterebbe a un sistema più agile, nel senso che le Giunte sarebbero più in raccordo con l’Assemblea. Questo porterebbe un elemento di elasticità».

Spesso è impegnato sulle politiche a favore dei giovani.

È un tema che mi sta a cuore, quello dell’idoneità di quest’isola a essere patria anche per i giovani. Siamo insufficienti a offrire una prospettiva di vita ai giovani nella Regione, la offriamo ma a generazioni che hanno già risolto le loro questioni esistenziali».

