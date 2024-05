«La leggerezza? Ha un suo peso» Il pop d’autore di Dalîlah Sanna 

Ci sono ritorni da evitare e altri necessari. Lo sa bene Dalila Sanna, in arte Dalîlah, cantautrice di Arzachena, classe ’95, di nuovo sulle scene con il singolo “Non torno”, un brano dalle sonorità anni ’80, che racconta di una relazione tossica e della promessa di non ricaderci.

Con diversi singoli alle spalle, da “Mille Pare” a “Calici”, “Temporale”, “Povera Illusa”, un passaggio dalle audizioni di “X Factor”, nel 2016, e da “Amici 21”, Dalîlah sta costruendo un solido percorso artistico passo dopo passo, ultimo dei quali l’ospitata a “E Viva il Videobox”, il nuovo format in onda tutti i giorni dopo “Viva Rai2”. «Ho trovato il coraggio di parlane avendo già digerito l’esperienza», ci ha raccontato a proposito del nuovo pezzo, accompagnato su YouTube dal video girato tra Arzachena e Cannigione. «È stato strano, perché scrivere di solito mi aiuta a metabolizzare le cose».

Nella canzone parla anche di quanto sia importante appoggiarsi a qualcuno. «Sì e il mio sostegno è stata mamma. Da un po’ di anni ho instaurato un rapporto molto solido con lei, una cosa che mi è mancata nell’adolescenza, ma oggi è una confidente per me e mi ha aiutata a non commettere gli stessi sbagli, a non tornare, a dire basta. Mi ha insegnato a essere forte e coraggiosa».

Quello della canzone è un tema importante, ma le sonorità sono leggere. Un contrasto che la rappresenta?

«È il mio modo di scrivere ed è importante per me, che tendo a entrare molto nelle cose, a sentirne la pesantezza, mentre la musica mi aiuta a essere più leggera e quindi a parlarne».

Come ha iniziato?

«Quando ero piccola scrivevo poesie. Poi, per gioco mi sono iscritta alle audizioni di “X Factor” e la mia prima esibizione dal vivo è stata sul quel palco. Neanche mia mamma sapeva che cantavo! Lì ho ricevuto un grande incoraggiamento e non ho mai più mollato la musica. Oggi è la mia vita».

Poi è stata ad “Amici”.

«Un’esperienza che mi ha dato visibilità e mi ha insegnato a fare il meglio che posso, come posso. Avrei voluto cantare una mia canzone, invece mi fu chiesta una cover. Non era quello che volevo, ma un’occasione così chissà quando ti ricapita! Quindi ho cercato di fare del mio meglio ed è andata com’è andata, ma sono stata fiera di me e del mio percorso».

Un’occasione d’oro le è ricapitata con “E Viva il Videobox”.

«Ed è stato bellissimo. Con me c’era Giorgio Figheddu, il mio chitarrista, musicista di Cannigione. Dovevamo cantare un mio brano, ma una volta lì ci hanno chiesto di creare anche un jingle per la trasmissione. Lo abbiamo scritto al volo e quando il regista l’ha sentito gli è piaciuto tantissimo».

Una bella vetrina per lei.

«Sì! Ora spero di riuscire a suonare tanto dal vivo e girare tutta la Sardegna quest’estate».

Ci sembra giusto, dopo avere girato l’Irlanda e l’Australia. Cosa l’ha portata così lontana?

«Per l’Irlanda sono partita a 18 anni, non parlavo inglese e vivevo alla giornata, facendo piccoli lavoretti. Tornata in Sardegna mi stava tutto stretto, sentivo il bisogno di spingermi all’estremo per conoscere me stessa. Quindi ho fatto un biglietto per l’Australia e sono ripartita. Lì ho comprato la mia prima chitarra e ho scritto la mia prima canzone. La sera, in giro, vedevo gli artisti di strada e a volte mi univo a loro e la gente si fermava. Così, una mattina mi sono svegliata e ho detto: “Basta, devo tornare, perché voglio fare musica, musica italiana”».

Oggi vive tra Milano e la Sardegna. In questo senso, sì che è tornata!

«Perché amo la mia terra, il suo mare e la sua energia particolare, mista a malinconia, quasi meditativa. Mi piace molto fare escursioni e qui non ho bisogno di mettere le cuffie, come a Milano, il rumore che fa questa terra magica mi ispira».

