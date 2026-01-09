La leggenda di Riva in un murale 

Un muro di cinta che si trasforma in una pagina di un album di figurine Panini. Di altri tempi, però: protagonisti i giocatori del Cagliari del 1970. A Baratili, da pochi giorni, è in mostra l’undicesimo murale lungo 18 metri. Questa volta, però, non è dedicato alla Vernaccia, il vino locale, ma alla storia della squadra rossoblù.

Il murale

In primo piano Gigi Riva, a cui è stato dedicato uno spazio speciale con l’immancabile scritta “Rombo di tuono”. Poi tutti gli altri giocatori che il 12 aprile 1970, dopo la vittoria allo stadio Amsicora per 2-0 contro il Bari, diventarono campioni d'Italia: Tomasini, Cera, Zignoli, Martiradonna, Reginato, Albertosi, Nenè, Brugnera, Greatti, Niccolai, Domenghini e Gori. E non manca nemmeno l’allenatore Manlio Scopigno. A breve ci sarà l’inaugurazione, ma è già un viavai di curiosi. Chi passa in via Rinascita, frena, si ferma e scende dall’auto per ammirare e fotografare l’opera firmata dall’artista Otello Manconi, 63 anni, di Baratili.

L’artista

«In Sardegna non esiste un murale che racconti tutta la storia della nostra squadra, ecco perché ho deciso di proporre al Comune la realizzazione di questo dipinto - racconta Otello Manconi - Prima ho studiato minuziosamente i volti dei giocatori di un tempo, poi li ho riportati sul muro». Nulla è lasciato al caso: «Ho voluto disegnare sia lo scudetto del 1970 che quello attuale – spiega l’artista – Ci ho impiegato circa un mese. Il murale è stato realizzato nell’unica strada che presentava un muro così lungo, messo a disposizione gratuitamente da Silvio Carta, 96 anni, fondatore dell’omonima cantina di vini e grande appassionato del Cagliari. «In tanti si fermano - racconta Attilio Caddeo, 85 anni, che abita a pochi metri - sono tutti molto curiosi. Ho seguito tutta la realizzazione dell’opera, dall’inizio alla fine».

Il paese

È stato il Comune a finanziare il progetto: «Abbiamo deciso di sostenerlo per tre ragioni - spiega il vicesindaco Giannantonio Madau - prima di tutto perché era valido, poi perché l’artista è di Baratili e, infine, perché ciò che veniva disegnato sarebbe piaciuto a tutti. Il Cagliari è identitario, abbiamo voluto fare questo regalo al paese». A breve l’opera verrà inaugurata ufficialmente e non mancheranno ospiti speciali: «Stiamo cercando di far arrivare a Baratili qualche giocatore dell’epoca, ma anche della squadra di oggi - conclude Madau - E poi abbiamo invitato i figli di Gigi Riva. Sarà una bella festa».

RIPRODUZIONE RISERVATA