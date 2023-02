La leggenda del cuoco minatore 

Questo romanzo famigliare comincia con un diciassettenne che cerca fortuna in Francia. Due anni passati a lavorare in miniera, alla guida di una locomotiva che trasporta carbone e legna. Così giovane, le giornate al buio pesano come un macigno e si sogna un futuro migliore. Il giovane pieno di speranze è Angelo Cubeddu, originario di Arzana, oggi ottantatreenne. Si trasferisce in Germania, dove trova lavoro come autista, poi come operaio in fabbrica e infine per anni come interprete all’interno dell’azienda automobilistica Mercedes-Benz a Stoccarda. «Parlavo sei lingue in tutto: italiano, spagnolo, tedesco, greco, francese e il sardo - racconta con voce rotta -, oggi le ho quasi dimenticate a causa di due ictus».

Colpo di fulmine

Durante un periodo di ferie in Ogliastra scoppia il colpo di fulmine, un breve fidanzamento di tre mesi e poi le nozze. Anna Boi, 74 anni, anche lei originaria di Arzana, lo segue in Germania. «Dopo qualche tempo abbiamo provato a rientrare di nuovo, ma lavoro non ce n’era. Così la nostra vita è proseguita in Germania con l’arrivo di tre figli. Però il mio desiderio era che crescessero nella nostra terra e alla fine siamo ripartiti definitivamente», racconta Anna. Al loro rientro a Tortolì accettano, con qualche titubanza, la proposta di una signora anziana che vendeva una piccola attività di ristorazione in via Vittorio Emanuele.

Nata per caso

«Io non sapevo niente di ristorazione! Sapevo fare i classici piatti tradizionali. Da casa mi ero portata la cucina e un frigorifero, per cominciare, spiega la signora. La leggendaria trattoria Da Angelo nasce così, per caso, nel 1975. Uno spazio ristretto, una cucina minuscola e tanta buona volontà. Dopo tre anni, a luglio e in piena stagione, si sfiora la disgrazia: crolla il tetto del piccolo ristorante. Per salvare il lavoro la famiglia Cubeddu trasferisce l’attività nella casa in cui abitava, in via Palermo, dove si trova ancora oggi. «Abbiamo adibito il nostro appartamento a ristorante. Ci stavano nove tavolini. Incredibilmente è stato un successo, è andato tutto bene, ricordiamo la fila dei clienti fuori. I nostri cinque figli ci hanno sempre affiancato e sono cresciuti qui dentro». Anna e Angelo stanno per festeggiare i cinquant’anni di attività, insieme ai figli Cristian, Natalina e Fabrizio. «Loro porteranno avanti la trattoria, senza mai cambiare il suo nome, ce l’hanno promesso».