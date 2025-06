La legge Salva casa verso il via libera Ma i nodi restano 

Monolocali a parte, con il dibattito incentrato sulla superficie minima per l’abitabilità (il decreto del Governo prevede 20 metri quadri, la Regione non scende sotto i 28), gli schieramenti hanno raggiunto qualcosa che si assomiglia a un accordo, e i ben trenta articoli del disegno di legge per l’adeguamento del Salva casa potrebbero ottenere già oggi il via libera finale del Consiglio regionale. Le basi per un’approvazione lampo sono state cementate ieri nella commissione Governo del territorio presieduta da Roberto Li Gioi (M5S), dove è stato espresso il parere sui 34 emendamenti presentati e che arriveranno oggi direttamente in Aula.

Convergenza

Spiega il relatore di maggioranza Gigi Piano (Pd): «La possibilità di chiudere domani (oggi, ndr.) è concreta, stiamo lavorando con grande spirito di collaborazione, in particolare stiamo provando a limare una serie di criticità emerse». Sul rischio di impugnazione, paventato anche nell’ultima seduta dalle opposizioni, «siamo fiduciosi che questo non accadrà, il tema riguarderebbe solo un articolo che è quello sui monolocali, ma abbiamo fatto degli approfondimenti e riteniamo che il testo possa andare anche così». In generale, sostiene Piano, «abbiamo accolto parte delle esigenze avanzate anche dai professionisti in commissione, penso che questo testo dia risposte concrete sul piano della semplificazione». Il relatore di minoranza, Antonello Floris (FdI), sottolinea che «l’opposizione ha formulato gli emendamenti su richiesta della rete delle professioni e del Cal perché riteniamo che siano migliorativi del ddl e perché dobbiamo accettare consigli da chi quotidianamente si scontra con questo tipo di problemi». Anche per Floris oggi potrebbe essere il giorno dell’approvazione finale perché «c’è la necessità e l’urgenza del recepimento di questa norma di carattere nazionale».

Divisioni

Non sono da escludere, comunque, scintille al momento di discutere le misure minime sull’abitabilità dei monolocali, e il conseguente rischio di impugnazione della legge sarda dal Governo. Anche se, ancora una volta l’assessore all’Urbanistica Francesco Spanedda ribadisce che «non stiamo entrando in campi che non sono di competenza della Regione, stiamo solo ordinando le modalità con cui queste eccezioni possono essere applicate». Resta, tuttavia, chi come Stefano Schirru (Alleanza Sardegna) ribadisce che «serve una legge chiara e condivisa. Le politiche regionali devono semplificare e garantire uguale accesso ai servizi, evitando nuove disuguaglianze ai territori». In particolare, Schirru ha anche ribadito l’urgenza di approvare una legge urbanistica chiara: «Abbiamo bisogno di regole semplici, che dicano in modo netto cosa si può e cosa non si può fare. Serve certezza per i cittadini, per gli amministratori locali e per i tecnici». Da parte sua, il presidente della commissione Li Gioi conferma che «siamo certi di aver operato secondo legge, non è un recepimento in toto perché abbiamo ritenuto di dover utilizzare la nostra competenza primaria». Il vice presidente Franco Mula (FdI) ribadisce che «rischiamo l’impugnazione, se una legge sovraordinata impone una metratura, noi dovremmo recepirla». (ro. mu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA