Va avanti in tutta la Sardegna la raccolta di firme per Pratobello 24, il progetto di legge di iniziativa popolare che vuole fermare l’assalto degli speculatori delle energie rinnovabili. In molte località, grazie ai banchetti allestiti dai comitati, si potrà firmare anche a Ferragosto. Mobilitazione contro gli impianti eolici offshore a Carloforte e Portoscuso: lunedì incontro alla Tonnara di Su Pranu.

