«La legge elettorale sarda è antidemocratica» La proposta per cambiarla 

Ora si parte. È stata presentata ieri, a Sa domu de Totus di Sassari, la raccolta delle firme di “Liberiamo il Voto”, la proposta di legge elettorale di iniziativa popolare che mira a dare rappresentanza anche alle minoranze, tagliate fuori dagli orpelli della norma attuale, con il ritorno al proporzionale puro.

I proponenti

Il gruppo proponente – di cui fa parte, come prima firmataria, Lucia Chessa, di SarDegna Iniziativa Popolare, e che ha l’adesione di quasi tutti i comitati della Rete Pratobello, ma anche di personaggi della cultura come Giuseppe Mariano Delogu, docente a contratto di Tecniche di Protezione civile all’Università di Nuoro, Luciano Canfora, saggista e filologo classico, professore emerito all’Università di Bari, Omar Chessa, ordinario di Diritto costituzionale all’Università di Sassari e Alessandro Somma, ordinario di Diritto comparato a Roma La Sapienza – ricorda che l’anno scorso, per la terza volta, i sardi «sono stati costretti ad andare al voto sardo con una legge elettorale indegna di una democrazia». Nel merito, «per effetto della doppia quota di sbarramento e del premio di maggioranza, più di 60mila sardi, tra quel 52% degli aventi diritto che è andato a votare, non hanno alcun rappresentante in Consiglio regionale. Sono il 9% dei cittadini che, rifiutando l’astensione, si sono recati al voto, ma si sono visti negare il diritto fondamentale alla rappresentanza». In sostanza, «votando la legge elettorale oggi in vigore, i due grandi schieramenti, quello di centrodestra e quello di centrosinistra, hanno messo a punto un sistema che li vedrà avvicendarsi a lungo al governo della Regione, impedendo che altre istanze trovino rappresentanza in Consiglio regionale. La legge elettorale sarda, approvata nel 2013,«ha costruito un falso bipolarismo che si materializza artificiosamente nel momento in cui si compone il Consiglio regionale il quale, al contrario, per conservare autorevolezza, non può essere così brutalmente escludente, ma deve rappresentare tutti». Da qui l’accusa: «L’elezione diretta dei presidenti, accompagnata dall’inevitabile premio di maggioranza, lungi dal consegnare ai cittadini maggiori spazi di rappresentanza, li ha di fatto espropriati completamente del diritto di avere consigli regionali rappresentativi e ha aperto la strada ad assemblee legislative improduttive, ostaggio di esecutivi sempre più forti. Consigli stabili, ma non per questo capaci di esplicare le azioni di governo necessarie alla Sardegna. Oggi però, a distanza di più di 10 anni dall’approvazione della legge elettorale e dal passaggio al presidenzialismo, risulta chiara l’emergenza democratica».

La soluzione

La rete denominata “SardDegna Iniziativa Popolare” è nata per questo: sono stati inviati a tutti i Comuni sardi i moduli per la sottoscrizione di una proposta di legge elettorale di iniziativa popolare che superi un presidenzialismo fallimentare, affermi il sistema proporzionale puro per l’elezione del Consiglio regionale e introduca lo strumento della sfiducia costruttiva quale elemento di stabilizzazione. Si potrà firmare in tutti i Comuni oltre che nei banchetti in fase di organizzazione. (lo. pi.)

