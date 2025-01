La legge di Pratobello può diventare decisiva: «Rischio vuoto normativo» 

Le scadenze romane sono imminenti, la Sardegna rischia di restare senza scudo urbanistico contro l’assalto eolico. È quanto rimbalza negli ambienti vicini alla Rete Pratobello e che l’opposizione, in Consiglio regionale, ribadisce con comunicati e interventi.

Botta e risposta

Pasquale Mereu, sindaco di Orgosolo e padre della proposta di legge di iniziativa popolare Pratobello 24, ha ribadito di essere preoccupato «per il vuoto normativo che si creerebbe a seconda dei pronunciamenti della Corte costituzionale». Problema che, invece, non si sarebbe posto con la Pratobello 24: «L’impugnazione sarebbe stata possibile, ma non in riferimento alla specialità della Sardegna in materia urbanistica garantita dallo Statuto». Mereu va ancora oltre: «Se poi sarà definitiva la decadenza della Todde, si creerebbe pure un vuoto di potere». La Pratobello 24, insomma, potrebbe tornare in auge. Anche se la maggioranza, con Antonio Solinas, presidente della commissione Attività produttive, esclude che la Sardegna sia destinata a restare senza vincoli. Sia se la Consulta dovesse cassare la moratoria (domani c’è l’udienza), che se il Governo, entro il 5 febbraio, dovesse ricorrere alla Corte Costituzionale contro la legge aree idonee. «Non vedo alcun pericolo per l’Isola, anche perché non è detto che il Governo ricorra contro le aree idonee, o che poi la Consulta abbia da dire su tutta la legge», dice Solinas. «La norma, in ogni caso, fino al pronunciamento della Consulta, resta comunque attiva». E la Pratobello? «Non credo che, vista la situazione, ci sia la possibilità di affrontare questo tema ora, in piena Finanziaria e con la legge sulla Salute come orizzonte». Tesi e scadenze ribadite dal presidente del Consiglio regionale Piero Comandini: «Dal Governo non è arrivata ancora alcuna comunicazione relativa alla legge 20 sulle aree ideonee», informa. «L’attenzione è rivolta alla questione decadenza, su cui aspettiamo i primi pareri costituzionali per la settimana prossima».

L’opposizione

Alessandro Sorgia, consigliere della Lega, la pensa in modo diverso: «Ho fin da subito pensato all'inutilità della moratoria e sono stato l'unico che ha votato contro in Consiglio regionale. Ora se la Consulta casserà la moratoria, come purtroppo ampiamente previsto, il Governo farà ricorso alla legge sulle aree idonee e la Sardegna resterà senza alcuna tutela per paesaggio e ambiente», spiega Sorgia. «Ho da sempre ritenuto che la proposta di legge popolare Pratobello fosse l'unica strada da perseguire affinché ci potesse essere per la nostra Isola una tutela dal punto di vista urbanistico facendo leva in particolare sull'articolo 3 lettera f del nostro Statuto. L'unica salvezza contro la speculazione energetica è rappresentata dal portare con urgenza in Aula la Pratobello. Non si può più perdere altro tempo». Angelo Cocciu, consigliere di Forza Italia, aggiunge: «La presidente Todde, agendo di pancia senza tener conto della volontà di 211 mila sardi, ha pensato che sarebbe stato meglio che la sua maggioranza partorisse una nuova legge», osserva Cocciu. «Abbiamo capito dall’inizio che sarebbe stata impugnata. Abbiamo chiesto il transito in commissione della Pratobello ma ci è stato negato». Per la Pratobello 24 anche il capogruppo dei Riformatori Umberto Ticca: «Abbiamo sempre affermato che la legge sulle aree idonee non può difendere in maniera efficace l’ambiente e il paesaggio della Sardegna. È contraddittoria, visto che discende dal decreto Draghi che favorisce gli impianti ma soprattutto è carente dal punto di vista dell’impianto giuridico, a forte rischio impugnazione con conseguente vuoto normativo. Ora siamo arrivati al momento in cui tra qualche giorno tutto questo potrebbe diventare realtà e esporre la Sardegna a un far west senza regole. La proposta Pratobello è ancora in un cassetto del Consiglio regionale ma tra qualche giorno potrebbe essere davvero l’unica speranza per tutelare il nostro territorio». Chiude Fausto Piga (FdI): «Attendiamo l'ufficialità dei vagli, ci auguriamo che il pressappochismo della maggioranza Todde non condanni la Sardegna a un pericoloso vuoto normativo».

RIPRODUZIONE RISERVATA