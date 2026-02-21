VaiOnline
Allo Zichina.
22 febbraio 2026 alle 00:56

La legge dell’Ilvamaddalena 

La Nuorese, schiacciata, perde il comando del torneo 

Ilvamaddalena 3

Nuorese 0

Ilvamaddalena (4-2-3-1) : Verardi; Tessaro, Bonu, Esposito, Vitelli; Bert, Vrdoljak; Casazza, Attili (27’ st Alvarez), Piassi (17’ st Lima Scandellari); De Cenco (27’ st Mondino). In panchina Catena, Zaharia, Reale, Pintus, Animobono. Allenatore Favarin.

Nuorese (4-3-3) : Manca; Catte, Carraro, Dessolis, Puddu; Tanda (25’ st Caddeo), Cadau, M. Aru (17’ st Pilu); Caggiu, Manca (25’ st Falchi), Cocco. In panchina Ruggiu, Demurtas, A. Aru, Filia,Todde. Allenatore Bonomi.

Arbitro : Savoldi di Bergamo.

Reti : pt 5’ Attili, 35’ De Cenco; st 31’ Casazza.

Note : espulso Bonomi (proteste); ammoniti Bert, Esposito, Piassi, Mondino, Carraro, Cadau, Tanda, Caggiu, Caddeo, Dessolis.

La Maddalena. L’Ilvamaddalena domina lo scontro al vertice del campionato di Eccellenza: batte la Nuorese ora ex capolista e la affianca in classifica e sale al secondo posto a -2 dalla nuova leader Ossese. I ragazzi del tecnico Favarin hanno disputato una prestazione maiuscola controllando il match per tutti i 90’.

La sfida

I padroni di casa vengono messi in campo con un 4-2-3-1, con Attili più vicino a De Cenco pronto a sfruttare le sue spizzate in profondità. Gli ospiti rispondono con un 4-3-3 collaudato,.pronti a sfruttare l’ottimo destro a rientrare di Cocco e le scorribande sulla destra di Caggiu.

La prima frazione è esclusivamente di marca locale, con l’Ilva che prende d’assalto l’area. Ci prova subito Bonu di testa ma Mascia blocca. È il preludio al gol del vantaggio che arriva al 5’ con Attili, bravissimo a incrociare di destro un bel passaggio rasoterra di Casazza. Gli isolani continuano l’assedio pressando gli avversari e tentando parecchie conclusioni in porta. Ci prova prima Piassi, il cui destro termina alto, poi Mascia para bene su sinistro di Vitelli. La rete del raddoppio arriva al 35’ con un tiro dalla tre quarti di De Cenco che, col sinistro, scavalca l’estremo difensore ospite.

Secondo tempo

Nella ripresa i nuoresi tentano la reazione ma non riescono a impensierire l’ottimo Verardi. L’unica conclusione verso la porta locale è di Puddu che con un tiro da 30 metri centra l’incrocio dei pali. Il ritmo cala, Favarin abbassa Casazza e passa al 3-5-2 per evitare i cambi di gioco verso il giocatore più pericoloso ospite, cioè Cocco. I locali effettuano altri cambi per mettere energie più fresche in attacco. Proprio il neo entrato Alvarez è lestissimo a imbeccare Casazza che di destro da fuori area batte Mascia per la terza volta chiudendo di fatto la partita a cinque minuti dalla fine. Bonomi inserisce anche il veterano Falchi, ben controllato da Bonu e soci.

La gara si chiude e i maddalenini esultano per una vittoria che mancava da due gare, mentre per gli ospiti è un passo falso che tuttavia non preclude le speranze di vittoria finale.

Reazioni

A fine gara il mister locale Favarin è soddisfatto: «Una bella reazione dopo il passo falso di Uri, la squadra ha reagito molto bene dimostrando il proprio valore tecnico e soprattutto il carattere. Ora bisogna dare continuità a questo risultato soprattutto fuori casa, dove qualcosa è venuta meno». Michele Pinna per la Nuorese si dice tranquillo: «Tutto quel che stiamo facendo è guadagnato, la società non ci ha chiesto di vincere il campionato ma siamo lì e ci fa molto piacere. Siamo tutti ragazzi del posto tranne Carraro e ci stiamo togliendo delle grosse soddisfazioni».

