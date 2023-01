La legge del Villasimius 

Verde Isola 0

Villasimius 2

Verde Isola (4-4-2) : A. Aste, Luxoro, Arrais, Uccheddu, Giovagnoli, Pinna, Farris (48’ st Feola), Cosa (1’ st Damele), Idili, Madeddu (22’ st Boi), Ferraro. In panchina Murgia, Congiu, Gemmi, Parodo, Lazzaro, Cimmino. Allenatore Comparetti.

Villasimius (4-4-2) : Maine, Cirlini (11’ st Scalcione), Marci, Valentini, Porcu, Bonfigli, Caliendo (20’ st Gonzales), Arnaudo, Iesu, La Valle, Sabatel. In panchina Chessa, Sirigu, Matta, Taricco, Ferro, Mullano. Allenatore Prastaro.

Arbitro : Torsani di Oristano.

Reti : pt 39’ Iesu, st 46’ Iesu.

Note : ammoniti Farris, Arrais, Pinna, Idili, Uccheddu, Porcu, Iesu, Arnaudo, Scalcione.

Carloforte. La Verde Isola fallisce i calci di rigore, il Villasimius invece fa i gol (e ha un gran portiere che para i penalty). Sta tutta qua la differenza che spiega la sconfitta casalinga per 2-0 dei tabarchini contro il Villasimius primo della classe: vittoria solo parzialmente meritata perché i padroni di casa sono stati capaci di fallire ben due tiri dagli undici metri. Uno nella prima frazione con Cosa (è il bomber della Promozione ma è già alla seconda massima punizione sbagliata dopo quella contro il Selargius), il secondo nella ripresa con Boi. In entrambe le circostanze la rete avrebbe significato il pareggio.

La cronaca

La gara è equilibrata nel primo tempo, con quasi neppure un tiro in porta. Però la sbloccano gli ospiti al 39’ con una punizione dal limite da Iesu. La Verde Isola potrebbe pareggiare subito ma al 44’ Maine para il rigore tirato da Cosa. Poi nella ripresa i padroni di casa salgono in cattedra e affidano al Villasimius solo buone ripartenze. Le insidie per gli ospiti non mancano e difatti si arriva al 40’ quando è il neo entrato Boi a procurarsi un altro calcio di rigore: è lui stesso a incaricarsi del tiro ma ancora una volta il portiere è superlativo (e fortunato).

Nel recupero arriva il raddoppio di Iesu, di testa, acuisce l’enorme rammarico fra i tabarchini per le chance sprecate dagli undici metri.

