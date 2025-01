La legge del Sant’Elena 

Lanusei 1

Lanusei (4-2-3-1) : Morillas, G. Arras, Troyes, Cirone, M. Usai; Fe. Usai, Caredda; Caliendo, Lo. Loddo (14’ st Marchetta), An. Serra (16’ st Deiana); Martins. In panchina D’Abrosca, Congiu, Pedro Caeiro, Lu. Loddo, Piras, Spina, Fr. Usai. Allenatore Piras.

Sant’Elena (4-3-3) : Serra, Dessì, Pinna, Angiargia, Amud (21’ st Tamburini); Pilleri, Delogu, Giancarli; D’Agostino (27’ st Onnis), Iesu (48’ st Mura), Zeby (24’ st Piras). In panchina Celli, Boi, Saba, Pedoni, Auriemma. Allenatore Rinino.

Arbitro : D’Elia di Cagliari.

Reti : pt 5’ e 33’ Zeby; st 7’ (r) Iesu, 29’ Martins.

Note : espulsi Rinino, Angiargia, Pinna e Caredda; ammoniti Dessì, Iesu, An. Serra, Al. Serra e Pilleri; recupero 2’ pt-7’ st; spettatori 400.

Lanusei. Il Sant’Elena sbanca il Lixius (1-3) e riduce a 3 i punti di differenza con la capolista Lanusei. Che paga a caro prezzo le assenze di Gabriel Silva, Trindade e Pedro Caeiro.

Accade che alla prima vera occasione (5’) il Sant’Elena passa in vantaggio. Fraseggio corto D’Agostino-Iesu con quest’ultimo che invita Zeby all’appuntamento col gol: l’attaccante ivoriano segna l’1-0 con un colpo di tacco che sorprende Morillas. È la prima svolta della partita, perché il Lanusei accusa il colpo e il Sant’Elena prova ad approfittarne. I tiri di Delogu e Iesu, al 26’ e al 31’, sono una seria minaccia. Che al 33’ si fa concreta e diventa sostanza aggiuntiva per il tabellino: Zeby, ancora lui, segna il raddoppio con un tocco dall’interno dell’area.

Il secondo tempo

A inizio ripresa Lanusei proiettato in avanti alla ricerca del gol che riaprirebbe la gara ma Sant’Elena cinico in contropiede. Al 6’ Zeby imbecca Iesu, che controlla in tutta solitudine in area dove viene atterrato da Morillas. Per l’arbitro è rigore, che lo stesso numero 10 biancoverde realizza spiazzando il portiere. Clamoroso al 25’: il Sant’Elena resta in nove per le espulsioni di Angiargia e Pinna. Gli ogliastrini approfittano della doppia superiorità: al 29’ gol di Martins con un tiro a giro dal limite. Poi rosso (diretto) anche per Caredda. Il forcing finale non è producente.

