la legge del monastir 

Monastir 4

Ghilarza 0

Monastir (4-3-3) : Daga; Pinna, Madero, Porru, Arzu; Corda (36’ st Piras), Frau, Manca (21’ st Naguel); Sarritzu (36’ st Arangino), Sanna (25’ st Cocco), Nurchi (29’ st Riep). In panchina Stevanato, Ganzerli, Massoni, Massoni, Murru. Allenatore Angheleddu.

Ghilarza (3-4-1-2) : Matzuzi; Wojcik (43’ st Floris), Chergia, Chessa; Ibba, Maugeri, Rubattu, Melis (25’ st Mereu); Oppo, R. Biscu (28’ st Manca); Gaita (34’ st Corrias). In panchina Miscali, Manca, Orro, Vorticoso, S. Biscu, Carboni. Allenatore Floris.

Arbitro : Curcio di Siena.

Reti : pt 13’ Nurchi; st 23’ Sarritzu, 31’ Cocco, 48’ Chergia (a).

Note : ammoniti Chergia, Corda. Recupero 1’ pt - 3’ st.

Monastir. Al Comunale la capolista Monastir schiaccia il Ghilarza conquistando la sesta vittoria di fila in campionato. In avvio di gara le due compagini si studiano senza creare significative occasioni. Al 13’ però passano in vantaggio i padroni di casa grazie a un colpo di testa di Nurchi dal limite dell’area piccola. Al 21’ si vede in avanti il Ghilarza con una punizione di Maugeri che, dalla sinistra, mette una palla al centro intercettata da Daga.

Tante occasioni

La squadra di Angheleddu continua a creare occasioni da gol: al 24’ il mancino di Sarritzu dal limite dell’area viene deviato in angolo dalla difesa. Al 26’ ancora Sarritzu si invola sulla destra e serve al centro Porru che da buona posizione spedisce di poco alto sopra la traversa. Al 33’ azione di contropiede del Monastir con Pinna che serve Nurchi, ma Matzuzi chiude lo specchio e respinge il pallone. Al 40’ Corda conclude di destro da fuori area e la palla è deviata in angolo dal portiere. Un minuto dopo Biscu per il Ghilarza svirgola dal limite senza inquadrare la porta.

Secondo tempo

In avvio di ripresa gli ospiti provano a reagire: al 3’ Biscu si invola in contropiede e serve Gaita che dal limite non trova lo specchio. Al 5’ Nurchi serve Sarritzu che calcia in porta ma è bravo Matzuzi a respingere. I biancoblù spingono alla ricerca del raddoppio e all’11’ l’estremo difensore ospite sventa ancora due occasioni: respinge un tiro prima di Sarritzu e poi di Corda. Al 12’ Manca crossa per Sanna che tenta la rovesciata, ma la palla è centrale. Al 22’ gli ospiti ci provano con una punizione di Oppo che termina fuori.

Al 23’ la squadra di Angheleddu trova il secondo gol: Sarritzu si invola in contropiede e supera tutti depositando in rete a porta vuota. Al 31’ il Monastir cala il tris con Cocco, che ritrova la via del gol: l’ex Cagliari viene servito in area da Naguel e trafigge il portiere con un destro angolato. Nel finale i biancoblù arrotondano ancora il risultato grazie alla sfortunata deviazione in porta di Chergia.

