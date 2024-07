«La legge del Consiglio non cambia la situazione» 

Il decreto Aree Idonee è stato pubblicato all’indomani del via libera in Consiglio alla moratoria contro l’assalto eolico che vieta la realizzazione di nuovi impianti per diciotto mesi. «Una legge che non cambia la sostanza delle cose», spiegano i Comitati contro la speculazione energetica, «questo perché la Sardegna è una Regione di fatto commissariata». Infatti, spiega uno dei portavoce del coordinamento, Antonio Muscas, «oggi abbiamo una delegata (la presidente della Regione, Alessandra Todde, ndr) nominata dai due maggiori partiti del centrosinistra che si occupa della normale amministrazione dell'Isola in totale sintonia con le disposizioni ricevute. In alternativa a lei ci sarebbe stato un altro delegato, nominato stavolta dal centrodestra, ma per niente dissimile in concreto dalla prima». D’altra parte, la stessa cosa è successa con Christian Solinas, «delegato della Lega, e così è stato per almeno gli altri due che l'hanno preceduto». In questa vicenda, conclude Muscas, «non so poi cosa abbia da criticare il centrodestra, tenuto conto di cosa non ha fatto durante il mandato di Solinas. Addirittura quella maggioranza approvò una legge che dà la possibilità di aggredire con le rinnovabili anche le terre a uso civico».

Per la presidente dell’Anci Daniela Falconi, «la legge è un primo passo ma non basta. L’auspicio è che si apra subito un dibattito pubblico col protagonismo dei territori».

RIPRODUZIONE RISERVATA