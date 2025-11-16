la legge del 4 per la villacidrese 

VaiOnline
Quattro gol, quarta vittoria consecutiva e primo posto consolidato. La Villacidrese, capolista del campionato di C1 dopo sei giornate, ha vinto ancora con un bel 4-0 sul Futsal 4 Mori Villasor firmato da Pistori, Sergio Rocha (doppietta) e Deivison.

Dietro insegue il Cus Cagliari, tornato al successo con il 4-3 sul campo dell’Alghero grazie alla doppietta di Erriu e i gol di Pantaleo e Pinna. Terza posizione per l’Atletico Sestu e il Domus Futsal Perdaxius. I sestesi hanno battuto 2-1 la Fanni Futsal Sassari con i centri di Soro e Costa, mentre il Domus ha avuto la meglio del Decimo per 6-3 con i gol di Pinna, Littarru, Trevisan, Murgia, Caddeo e Santus. Seconda vittoria consecutiva per il C’è Chi Ciak, che supera 4-2 in trasferta l’Ichnos Sassari grazie alla doppietta di Ruggiero e le reti di Medda e Paderi. Stesso risultato per lo ZB Iron Bridge ultimo della classe, che ha trovato i primi tre punti del campionato sul campo dell’Oristanese con i gol di Serra, Serio, Lambroni e Deiana.

In C2 il Gonnesa resta al comando con il 7-1 casalingo sul Sibiola Serdiana. Il Portoscuso si aggiudica lo scontro diretto contro il Babylon per 2-1 e si conferma secondo. Sale in terza posizione il Sarfut 21 con il 3-2 sul San Pio X. Due i pareggi di giornata: lo 0-0 tra la seconda squadra del Monastir e la Mediterranea e il 3-3 tra Cus Sassari e Virtus San Sperate. Larga vittoria per il Serrenti, 9-2 al Malasainas, mentre la Dym Sport si è imposta a Uta per 4-2.

