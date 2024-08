«La legge blocca chi non ha iniziato i lavori» 

«La legge numero 5, approvata dal Consiglio regionale della Sardegna, blocca la realizzazione di tutti gli impianti che non hanno iniziato i lavori. Qualsiasi progetto presentato concernente gli impianti eolici e fotovoltaici, in qualsiasi fase procedimentale essi si trovino (Via o altro) anche in presenza di un’autorizzazione già rilasciata, non potrà trovare effettiva realizzazione. Ad eccezione dei progetti che alla data del 3 luglio hanno avviato “effettivamente” i lavori».

Lo sottolinea in una nota l’assessore all’Industria Emanuele Cani.

«Se ci sono cantieri in corso sono solo legati ad autorizzazioni rilasciate dai nostri predecessori. La nostra legge serve, altrimenti il governo non avrebbe certo deciso di impugnarla chiedendo la sospensione immediata. E il lavoro della Giunta contro le speculazioni va avanti.

RIPRODUZIONE RISERVATA