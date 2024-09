«La legalità sopravvissuta all’attentato a Dalla Chiesa» 

PALERMO. I killer fecero a gara a chi sparava più colpi. Tanto che il boss Pino Greco, arrivato quando il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e sua moglie Emanuela Setti Carraro erano ormai senza vita, rimproverò i complici di averglieli fatti trovare morti, accanendosi su Domenico Russo, l’agente di scorta agonizzante.

A 42 anni dall’attentato, uno dei momenti più tragici della guerra Cosa nostra allo Stato, Palermo ha ricordato il prefetto dei 100 giorni, il primo ad incontrare gli studenti delle scuole per parlare di legalità e lotta alla mafia, un uomo delle istituzioni costretto, negli ultimi giorni della sua vita, ad affidare al giornalista Giorgio Bocca lo sfogo di chi ha capito di essere stato abbandonato. «Quel barbaro agguato contro un esemplare servitore della Repubblica rappresentò una delle pagine più funeste dell’attacco della criminalità organizzata alla convivenza civile. Il vile attentato non riuscì, tuttavia, ad attenuare l’impegno per quei valori di legalità e giustizia propri alla nostra democrazia, per la cui affermazione, nei diversi ruoli ricoperti nell’Arma dei carabinieri e da ultimo come prefetto di Palermo, il generale Dalla Chiesa aveva combattuto», ha detto ieri il presidente della Repubblica Sergio Mattarella rendendo omaggio alla memoria del generale.

