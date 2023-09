La Lega: via il direttore del museo egizio di Torino 

L’attacco frontale del vicesegretario della Lega Andrea Crippa al direttore del Museo Egizio di Torino ha creato una certa sorpresa anche nel suo partito. Soprattutto fra i piemontesi, che invece esprimono «stima» verso Christian Greco, per il quale il numero due di Matteo Salvini auspica le dimissioni o, in subordine, che il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano «lo cacci», perché «è un direttore di sinistra che ha gestito il Museo in modo ideologico e razzista contro gli italiani e i cittadini di religione cristiana».

Toni ben più aspri delle critiche dei giorni scorsi dell'assessore piemontese di FdI Maurizio Marrone, raccolte come «una sollecitazione» da Greco, che in varie interviste ha invitato Giorgia Meloni al Museo «senza telecamere e giornalisti, per raccontarle cosa facciamo perché la nostra istituzione può essere importante per aprire un dialogo».

L'ultima volta le strade di Greco e Meloni si sono incrociate nel 2018: il direttore offrì un biglietto omaggio per le coppie arabe e la leader di FdI la definì «iniziativa idiota», contestando «lo sconto su base etnica». È lo stesso episodio per cui Crippa rivendica una «battaglia di libertà a difesa degli italiani e dei cristiani», chiedendo l'intervento del ministro della Cultura.

Il ministro non interviene nella polemica, che ha scatenato le reazioni dell'opposizione. «Sotto l’attacco delle destre per un'unica ragione, non essere allineato alle posizioni del governo», dice la segretaria del Pd Elly Schlein. «Rimuoverei chi chiede di rimuovere Greco», commenta Carlo Calenda (Azione). Secondo Riccardo Magi (+Europa) «Meloni serve la sua vendetta».

