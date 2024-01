La Lega tenta la svolta pacifista, poi conferma gli aiuti a Zelensky 

Roma. La proroga sul rinvio delle armi all’Ucraina viene approvata dal Senato con 113 sì e 18 no. Il decreto passa alla Camera e l'esito è scontato. Sotto i riflettori della giornata politica però sono finite le tensioni interne alla maggioranza. Ancora un volta la Lega tenta un balzo in avanti. Stavolta lo fa con un odg proposto dal capogruppo a palazzo Madama Massimiliano Romeo. Il leghista definisce una nuova strategia sulla guerra in Ucraina. Punta all’impegno verso un percorso diplomatico per «arrivare a una rapida soluzione del conflitto», ma soprattutto mette nero su bianco che in questa guerra nessuno vince. Lascia intravvedere l’inutilità degli «sforzi della comunità internazionale» che si sono rivelati «essenziali ma non sufficienti per neutralizzare la minaccia russa».

Insomma il testo viene letto come la richiesta di uno stop alle armi. D’altra parte la contrarietà del partito di Salvini alle sanzioni a Putin e al procrastinarsi degli aiuti a Zelenski è un tema noto. La rivendicazione identitaria del partito di via Bellerio fa rifiorire per poche ore il sodalizio gialloverde. Il M5s infatti dichiara subito di voler sottoscrivere l’Odg. «Ne condividiamo le premesse», scandisce il capogruppo Stefano Patuanelli che aggiunge: anche se non viene specificato «un necessario stop alle armi lo riteniamo implicito». La virata “pacifista” della Lega appare al governo come una sfida. L’Esecutivo chiede e ottiene una riformulazione dove a saltare sono soprattutto le premesse. Svuotato dalle posizioni meno in linea con la maggioranza, rimane l’invito al governo a un impegno per «giungere a una pace nel ripristino del diritto internazionale». In Aula l’odg riformulato passa con 110 voti favorevoli e 7 astenuti e nessuno contrario.