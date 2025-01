La Lega sceglie Ennas: «Cresceremo di nuovo, ripartiamo dai sardi» 

Da Roma sono arrivati i maggiorenti per applaudirlo. Perché Michele Ennas, classe 1981, ingegnere iglesiente della Portovesme srl, a suo modo ha fatto la storia: primo segretario della Lega eletto e non nominato. Nella fila davanti, il numero due nazionale, Andrea Crippa, il segretario amministrativo Alberto Di Rubba, il parlamentare Gianpiero Zinzi e l’eurodeputato Raffaele Stancanelli.

Eletto per acclamazione. Da quanti?

«I convocati erano circa 150».

Inizialmente la sfida era a due. È stato scelto lei, anziché il deputato Giagoni, per la sua vicinanza a Salvini?

«Dario si è ritirato per arrivare a una sintesi unitaria. Il suo impegno continua a Roma, ma in maniera sinergica con il lavoro del partito in Sardegna».

Quasi un anno fa la delusione alle Regionali, con la sua mancata elezione. In politica ha da passà 'a nuttata?

«Questo passaggio alla guida della segreteria nasce dall’esigenza di continuare a strutturare il partito. L’elezione di oggi (ieri, ndr) non è una questione personale, ma di servizio. Lavorare per la Lega mi onora e inorgoglisce».

Come si fa a essere un leghista della secessione finanziaria, com’è l’Autonomia differenziata, e poi difendere la Sardegna?

«Questa è una narrazione sbagliata. Le due cose sono su un piano diverso. L’autonomia differenziata riguarda le regioni a statuto ordinario. Noi in Sardegna dobbiamo dare attuazione alla nostra specialità, in gran parte inapplicata. Dopo l’introduzione del principio di insularità in Costituzione, che è stato un grande traguardo, dobbiamo continuare a batterci per le nostre prerogative».

Regionali 2019: Lega all’11,40%, 81.421 preferenze. Stagione irripetibile?

«Al contrario. Ripartendo dai territori e dagli amministratori locali, dall’ascolto dei militanti e dei cittadini, miglioreremo ancora quel risultato».

Regionali 2024: per la Lega 3,7%, 25.609. Un disastro.

«Sicuramente rispetto al 2019 c’è stato un calo, che ha meritato un’analisi precisa sui fattori che l’hanno determinato e su come riprendere la strada».

Quanto ha inciso la Giunta Solinas?

«Ai consiglieri e agli assessori della Lega ho poco da recriminare. Hanno fatto un buon lavoro. Ha inciso semmai la situazione complessiva».

Alle elezioni di un anno fa l’unico eletto è stato un leghista con curriculum zero, Alessandro Sorgia, ex Forza Italia.

«Alessandro è una sorpresa molto positiva, rappresenta il modo di lavorare e l’approccio che serve alla Lega. Sono molto contento del suo lavoro».

Al congresso c’era Alessandra Zedda.

«Alessandra è un valore aggiunto, per competenze ed esperienza».

Europee 2024, altra débâcle nell’Isola: Lega al 5,5%, 26.426 voti. Contro i 42.860 alla Camera e i 47.060 al Senato alle Politiche 2022. Da dove ripartire?

«Dalla base, dalle categorie. Dai liberi professionisti, dagli artigiani e dai commercianti. Da tutti coloro che vogliono lavorare e producono. Ripartiamo anche dalle proposte intorno a un modello di Sardegna che funzioni al meglio. Ascolto e coinvolgimento sono i nostri pilastri».

Michele Pais, il coordinatore uscente non ricandidato, ha salutato dicendo di aver lasciato un partito in buona salute. Concorda?

«Ero il vice. Abbiamo aumentato gli iscritti. Ma ci sono ancora margini di lavoro e miglioramento».

Ha letto gli auguri di Salvini su Facebook?

«Sì. Sono molto gratificanti, sono uno stimolo».

Vi siete sentiti al telefono?

«Per ora ci siamo scambiati messaggi, con la promessa di parlare presto. Salvini è un modello, è la persona a cui mi riferisco quando penso come si debba fare politica. Serietà e determinazione».

Salvini avrà lunga vita nella Lega?

«Assolutamente sì. Questo partito non può prescindere da lui».

Ha letto l’ordinanza-ingiunzione contro la presidente Todde?

«Credo che ci sia poca possibilità di appello. Mi stupisce che chi vuole governare la Regione non conosca le regole base della partecipazione alle competizioni elettorali. È sconcertante».

