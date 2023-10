La Lega: riforma dei Tribunali 

Dopo aver reclamato le dimissioni di Iolanda Apostolico (a suo sostegno un documento firmato da cento giuristi), la prima giudice ad aver disapplicato il decreto Cutro, postando a più riprese video sulla sua partecipazione a una manifestazione del 2018 a sostegno dei migranti bloccati sulla nave Diciotti, la Lega si prepara a calare sul tavolo un'altra carta. Con il probabile obiettivo di risolvere alla radice il problema che si è aperto con le diverse decisioni dei giudici che dopo Apostolico continuano a sconfessare la scelta del governo di trattenere i richiedenti asilo nei Centri di permanenza per il rimpatrio. L'uovo di Colombo per il partito di Matteo Salvini dovrebbe essere una riforma che modifichi struttura delle sezioni dei tribunali specializzate in immigrazione. Non è chiaro se sarà la Lega a presentare un vero e proprio articolato in materia.

