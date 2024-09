La Lega pronta alla mobilitazione. Orban: «Salvini è il nostro eroe» 

Niente armi per carità, ridimensiona Giulia Bongiorno, né uno scontro con i pm. Ma una battaglia «pacifica e democratica» a difesa di Matteo Salvini, ci sarà. Dal prossimo weekend di sicuro, fino al 6 ottobre: quella domenica il pratone di Pontida accoglierà il popolo della Lega per il tradizionale raduno e stavolta avrà una causa in più da sostenere: la difesa della libertà. Quella del suo segretario, prima di tutto. Messa a rischio da «un tentativo della sinistra di attaccare il governo e il diritto alla difesa dei confini nazionali». Salvini descrive così i sei anni di carcere che rischia, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per aver impedito da ministro dell’Interno lo sbarco di 147 migranti dalla nave Open Arms a Lampedusa, nel 2019. In un consiglio federale convocato d’urgenza, 48 ore dopo la requisitoria, Salvini sentenzia: «Si tratta di un processo politico». Ma per il presidente dellAnm, Giuseppe Santalucia, di politico c’è solo l’imputato, e «in un sistema di democrazia costituzionale come il nostro, anche un ministro può essere soggetto a controlli di legalità». Intanto, mentre la Lega organizza la mobilitazione e promette una Pontida «vivace» e «internazionale», oltre al sostegno degli alleati di governo italiani Salvini incassa la rinnovata vicinanza di Viktor Orban: il premier ungherese lo incorona come «il patriota più coraggioso d’Europa» e soprattutto «il nostro eroe!». E in un tweet aggiunge che è stato «punito per aver fermato l’immigrazione» e che «coloro che difendono l’Europa vengono costantemente penalizzati».

