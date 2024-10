La Lega Pro va al voto per rinnovare le cariche 

La Serie C rinnova le sue cariche: saranno cinquantasette le società che parteciperanno oggi all’assemblea straordinaria convocata per eleggere le cariche della Lega Pro del prossimo quadriennio. Unico candidato a presidente è l’uscente Matteo Marani, in carica dal febbraio 2023. Con lui in questo anno e mezzo hanno lavorato i vicepresidenti Gianfranco Zola e Giovanni Spezzaferri (a loro volta nuovamente candidati) che, assieme al Consiglio direttivo, hanno cercato di dare maggiore visibilità al campionato. La speranza degli addetti ai lavori è che ci sia unità di intenti.

La Lega stando ai numeri sta migliorando nel numero degli spettatori negli stadi (un incremento che avrebbe toccato il +40 per cento nello scorso girone d’andata) con ascolti confortanti grazie alle dirette di Sky, NowTv, Rai e Fifa+. Sono aumentati anche i ricavi grazie all’incremento degli sponsor e sono migliorati anche i terreni di gioco con lo sviluppo dei manti erbosi, in alcui casi sintetici.

La Serie C ha sempre rappresentato il campionato in cui i grandi campioni si sono sviluppati compiendo i primi passi di una carriera gloriosa, strada seguita con convinzione anche dall’attuale management. È stata anche il laboratorio di varie riforme, come per esempio quella dei tre punti per la vittoria. L’assemblea straordinaria si terrò oggi nella sala dei club della Lega Pro a Firenze. Nel pomeriggio la conferenza stampa del presidente eletto.

