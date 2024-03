La Lega: «Ospedali, non si torni indietro» 

«Giù le mani dai nuovi ospedali»: con un’affermazione inequivocabile il coordinatore regionale della Lega, Michele Pais, replica alle dichiarazioni di Alessandra Todde e della sua coalizione, sull’ipotesi di rivedere le recenti delibere della Giunta Solinas per la realizzazione di nuove strutture di cura a Cagliari, nel Sulcis, a Sassari e ad Alghero.

Il presidente uscente del Consiglio regionale ravvisa, in particolare, il rischio che il nord-ovest dell’Isola possa perdere i due ospedali di nuova costruzione promessi dalla maggioranza di centrodestra: «Non sono ancora in Regione – dice Pais riferendosi al Campo largo – e già vengono ventilate ipotesi di scippo al nostro territorio delle due strutture che ridisegneranno la sanità pubblica dei prossimi 50 anni», garantendo «standard di assistenza superiori rispetto alle strutture datate».

Pais auspica quindi che Todde (da lui definita «candidata governatrice») non torni indietro sull’edilizia sanitaria: «La vera sfida del presente e del futuro, è il reperimento del personale medico. Ci si concentri su questo, sul numero chiuso nelle facoltà di medicina, sulle borse di studio di specializzazione e non per sconfessare conquiste raggiunte solo perché arrivano dalla compagine politica opposta». Alle forze politiche del nord-ovest, infine, l’invito a «fare fronte comune contro possibili passi indietro».

