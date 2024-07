La Lega non decide sulla Mercede Alghero in A1F 

È ancora in bilico l’iscrizione della Mercede Alghero alla prossima Serie A1. La Legabasket Femminile, riunita ieri in assemblea, ha preso in esame i criteri per la costituzione del prossimo calendario, vagliando sia la soluzione a 12 squadre (dunque con Alghero ai nastri di partenza), sia quella a 11. Quest’ultima ipotesi, però, è stata quella discussa con maggior dovizia di particolari da parte del vice presidente De Zotti e dai rappresentanti delle società: Vescovi per il Geas e De Angelis per Schio. Non un segnale particolarmente incoraggiante per il sodalizio catalano, la cui posizione è in queste ore al vaglio della Comtec. Oltre al via libera dell’organismo di controllo finanziario, per potersi iscrivere la Mercede avrà inoltre bisogno del parere positivo di Lega e Federbasket.

Mercato Selargius

In A2 Femminile, prende sempre più forma il roster del San Salvatore Selargius. Il club giallonero ha annunciato l’ingaggio di Federica Madeddu, ala di 23 anni, scuola Cus Cagliari, reduce da due esperienze nella Penisola con Stella Azzurra Roma (alle dipendenze di Chimenti, nuovo coach smarginino) e Firenze, formazione di Serie B con circa 5 punti di media.



