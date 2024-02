La Lega forza sui governatori 

È ancora tensione tra Lega e Fratelli d’Italia sul terzo mandato per i governatori. È il ministro Luca Ciriani, di FdI, a salire sul ring: il responsabile dei rapporti con il Parlamento smonta l’urgenza del tema e guardando al Veneto, storica roccaforte leghista ambita dai meloniani e al voto nel 2025, precisa: «Senza peccare di modestia, noi vogliamo giocare tutte le partite. Per Zaia, che è stato un ottimo governatore, sarebbe il quarto mandato. L’alternanza potrebbe essere possibile». E aggiunge: «Nessuno è eterno, neanche Zaia». E il “doge” replica: «Mi sento un po’ come San Sebastiano con le frecce che arrivano», convinto che «l’eternità non è di questo mondo» ma anche sorpreso che «l’unico dibattito di questo Paese sia sul sottoscritto».

Il rischio politico

Tace Matteo Salvini, concentrato sul ponte sullo Stretto e sulle Europee di giugno. E al Senato, punzecchiando Matteo Renzi, rassicura: «Questa maggioranza arriverà alla fine del suo mandato, nel 2027, coesa e compatta, al di là di quello che scrive qualche giornale». Ma il nodo veneto riaccende lo scontro tra alleati. Archiviato apparentemente quello sulla protesta degli agricoltori e l’esenzione dell’Irpef, il match nella maggioranza si sposta al Senato, dove un emendamento della Lega chiede di portare da due a tre i mandati dei presidenti di regione. Ciriani non nasconde le sue riserve : «Io non ho pregiudizi ma non mi sembra il caso di decidere di questo tema usando un decreto». Il rischio è che, messo al voto, l’emendamento venga bocciato da FdI e Forza Italia. «La maggioranza litiga su tutto, sono d'accordo solo sulle nuove tasse e nuovi tagli», taglia corto Giuseppe Conte.

La proposta

Il round è rimandato a giovedì: allora la commissione potrebbe votare l’emendamento sui mandati dei governatori. Giorni preziosi per trovare un accordo, che potrebbe essere quello offerto ai leghisti da Ciriani, cioè ragionarci «ma non in un decreto». Ma la vecchia guardia leghista, specie quella veneta, non si rassegna e mantiene l'emendamento come grimaldello (magari solo tattico) per poter blindare il Veneto, o almeno mettere agli atti che si sono battuti fino all’ultimo per difendere lo storico feudo. E per tenere impegnato in trincea Zaia, visto da alcuni come una potenziale alternativa alla leadership di Salvini.

