La Lega è sparita, Arzana si conferma roccaforte del centrodestra 

In Ogliastra la Lega è sparita dal radar politico. Partito non pervenuto, se non fosse per quell’1,4 per cento raggiunto da Gianmario Pilatu e Debora Sodde. Altro risultato rispetto all’exploit del 2019 quando la coppia Claudia Mameli-Giorgio Todde aveva ottenuto il 15,70 per cento. Stavolta Todde, abbinato a Silvia Melis, ha corso nelle fila di Fratelli d’Italia.

L’ex assessore ai Trasporti della prima Giunta Solinas è stato il più votato a Tortolì con 768 preferenze (9,4 per cento) e a Girasole, suo paese d’origine, con il 36,5 per cento. Ma come la Lega sul territorio è sparita Forza Italia, che si è dovuta accontentare del 2,4 per cento portato a casa dalla performance di Valentino Lai, figlio di Franco, che degli azzurri è stato, in passato, grande portatore d’acqua per Angelo Stochino. Lontano i fasti di quando l’attuale sindaco di Arzana era tra i maggiori alfieri di FI in tutta l’Isola.

Arzana si è confermata roccaforte del centrodestra con il 68,54 per cento (centrosinistra al 21,95). L’influenza di Salvatore Corrias ha quasi cancellato la corrente del centrodestra a Baunei: 69,13 per cento contro il 28,35 della coalizione di Truzzu.

Tra gli ex azzurri candidati nelle fila di altri partiti c’è da registrare il risultato deludente di Carletto Serra, (Pli) ex sindaco di Lotzorai. Il partito ha chiuso con 167 voti. In altri tempi, neppure tanto lontani, non sarebbe andata così.

Nella rossa Jerzu FdI, dove è rappresentata dal vicesindaco Simona Demurtas, candidata mancata del partito di Giorgia Meloni, non è andata oltre 174 voti (14,94 per cento), restando sotto Verdi e Sinistra (coalizione Todde) nelle cui fila era candidata Valentina Mura: la figlia di Peppino, segretario della Cgil ogliastrina dal 1970 al 1990, ha incassato 195 voti, 32 in meno del Pd, partito del sindaco Carlo Lai.

RIPRODUZIONE RISERVATA