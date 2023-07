La Lega di Serie B: «Non vogliamo più di venti squadre» 

Roma. Nel caos dei ricorsi, tra timori di slittamento e caselle ancora da riempire, la Serie B ha una certezza: difendere il format a 20 squadre. La Lega guidata da Mauro Balata, alla vigilia di una settimana molto calda che si apre oggi con l’assemblea dei club cadetti (a Milano) per fare tappa poi il 2 agosto al Tar con le udienze di Reggina e Lecco (escluse dal campionato con decisione del Collegio di garanzia del Coni), fissa gli obiettivi. E proprio al Tribunale amministrativo la Lega B si presenterà con l’obiettivo di non vedere allargata la griglia delle squadre iscritte al torneo. «La Lega Serie B è determinata nel difendere il format a 20 squadre», dice l’associazione guidata da Balata.

Scongiurato il rinvio al Tar all’11 agosto, mercoledì i giudici amministrativi dovranno pronunciarsi sui ricorsi della Reggina contro la mancata ammissione al campionato e del Lecco, prima ammesso dalla Figc e poi rimasto fuori nell’ultimo grado di giustizia sportiva in virtù dell’appello vinto dal Perugia contro i lombardi, che non hanno presentato la documentazione necessaria per l’iscrizione entro il termine del 20 giugno. Poi ci sarà il consiglio di Stato (ultimo grado) il 29 agosto: dieci giorni dopo il week end di inizio del campionato. Oggi i club chiederanno di far partire la stagione con le date stabilite.

