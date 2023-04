La Lega contesa tra Pes e Biggio 

Mancano venti giorni alla scadenza della presentazione delle liste che concorreranno alle prossime elezioni comunali e mentre continua la caccia ai candidati, si confermano volti noti e se ne ufficializzano di nuovi, il quadro finora delineato dipinge uno scenario con una coalizione di centrosinistra che sosterrà la candidatura di Mauro Usai, una di centrodestra a sostegno di Luigi Biggio ed un’altra civica con varie espressioni politiche al proprio interno, pronta a tirare la volata di Giuseppe Pes. In un panorama a questo punto ben definito manca all’appello la posizione che vorrà assumere la Lega. Il partito finora non ha esternato alcun intento e la propria volontà si appresta a divenire così una sorta di oggetto dei desideri per il candidato di FdI Luigi Biggio e per quello del progetto civico Giuseppe Pes.

Appello di Biggio e Pes

«Rinnovo l’appello alle forze che compongono la maggioranza in Regione di volgere lo sguardo verso il nostro spazio politico. - dichiara Biggio - Siamo disposti ad accogliere tutte le forze del centrodestra perché al momento siamo i soli a rappresentarla e ci piacerebbe che anche gli altri seguissero questo nostro cammino».Anche Giuseppe Pes tende la propria mano alla Lega: «La nostra è sì una realtà formata da liste civiche, ma come chiarito e riferito fin dal principio, la stessa realtà è la sintesi di varie espressioni politiche .

I candidati

In attesa di capire quale direzione intenda seguire la Lega, nuove figure si apprestano ad esordire per la prima volta nel mondo della politica. È il caso del 37enne Francesco Canino (candidato con Fratelli d’Italia) di professione assistente sociale: «Sono pronto per una sfida accettata grazie alla volontà di sposare gli intenti proposti dal candidato Biggio. - spiega Canino - Mi piacerebbe poter fornire le competenze acquisite nell’ambito lavorativo per metterle a disposizione della città, riuscire a dare un contributo in prima persona nel campo del sociale. Sono emozionato in vista della campagna elettorale, ma sicuro della valenza del progetto avanzato dalla coalizione». Due esordienti anche per la lista “Mauro Usai Sindaco”: «Anna Marongiu e Francesco Carta sono l’espressione di una città che guarda al futuro. - commenta il primo cittadino uscente Usai - Sono fiero ed orgoglioso della loro candidatura». Presidente dell’assemblea del gruppo “Giovani democratici d’Iglesias” e programmatrice informatica di professione, la 21enne Anna Marongiu si dice ottimista sull’esito delle elezioni: « I risultati degli ultimi 5 anni d’amministrazione sono sotto gli occhi di tutti. Ho accettato la candidatura perché contenta del lavoro svolto finora per la città e mi piacerebbe lavorare per questa, contribuire alla sua crescita».