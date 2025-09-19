La Lega a Pontida tra le tensioni 

Domani la Lega torna a Pontida, forte del congresso nazionale che ha confermato Matteo Salvini segretario fino al 2029 e pronta a tenersi la guida del Veneto dopo la lunga era di Luca Zaia. Sullo sfondo, l’“effetto Vannacci” e le tensioni interne che ricadono di fatto sulle elezioni regionali, segnate dall’incognita sui tre candidati governatori che il centrodestra non ha ancora annunciato (in Puglia, Campania e Veneto). La partita, «la chiudiamo bene dopo Pontida», ha promesso Salvini martedì scorso. Che, tradotto per i veneti del Carroccio significa: nessun annuncio sul possibile successore del Doge, dai microfoni di Pontida. Sulla carta, a tenere la scena dovrebbe essere il generale Roberto Vannacci.

Promosso a tempo di record vicesegretario e contemporaneamente tesserato (al Parlamento europeo è arrivato come indipendente, con una dote di oltre 500mila voti) sarà per la prima volta al raduno leghista con tutte le stellette. L’anno scorso fu ospite osservatore, sommerso dai baci e abbracci della folla. Oggi sarà alla pre-Pontida, la festa dei giovani nel paesino della Bergamasca, insieme a Salvini e al ministro Giuseppe Valditara. Il giorno dopo probabilmente sul palco. Ma la sua presenza ingombrante agita la vecchia guardia del partito. Stretto tra i dirigenti che si dissociano dai toni sopra le righe e ispirati alla Decima Mas dell’ex paracadutista e, dall’altro lato, la fascinazione per quel «mondo al contrario» che Vannacci denuncia e che potrebbe trainare voti, cruciali per la Lega.

Chissà se la differenza si noterà anche sul pratone, alternando magliette con lo slogan “Vannacci, make Pontida great again” e stand dei suoi circoli e gli storici simboli padani di Alberto da Giussano o il leone veneto di San Marco. Altro tema forte sul “sacro suolo” sarà l’odio politico e le reazioni all’omicidio di Charlie Kirk. Salvini ci punta molto. Lo slogan è “Liberi e forti”, alludendo soprattutto alla libertà di opporsi al pensiero unico. Dopo Marine Le Pen, guest star nel 2023, e Viktor Orban venuto dall’Ungheria l’anno scorso, stavolta toccherà al delfino di Le Pen, Jordan Bardella che in Francia guida il Rassemblement National e a Strasburgo il gruppo dei Patrioti. Ci saranno anche lo spagnolo Santiago Abascal, presidente di Vox, e il senatore Flavio Bolsonaro, figlio del presidente Jair condannato a 27 anni di carcere per il golpe in Brasile.

